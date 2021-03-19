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Хозяева домашнего кота показали, как тяжела жизнь их питомца. Только посмотрите на эти кадры!
Источник материала: ОНТ
В Instagram набирает популярность видео, где показан один день из жизни домашнего кота,
Видео демонстрирует, как питомец обычно проводит день. Ему нужно выполнить много различных дел: полежать, посмотреть на птичек, поесть, поспать и, конечно, похулиганить.
Пользователи Сети поиронизировали на тему трудной жизни питомца: «Мое тотемное животное», «Кот-трудоголик», «Тяжело бедняге. Весь в делах и заботах», «О, ужас! Вот и у моего кота такая же трудная жизнь».
ФОТО: bipbap.ru
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В Instagram набирает популярность видео, где показан один день из жизни домашнего кота, пишет портал «Ридус». Видео демонстрирует, как питомец обычно проводит день....
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