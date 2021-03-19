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Хозяева домашнего кота показали, как тяжела жизнь их питомца. Только посмотрите на эти кадры!

19.03.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Хозяева домашнего кота показали, как тяжела жизнь их питомца. Только посмотрите на эти кадры!

В Instagram набирает популярность видео, где показан один день из жизни домашнего кота, пишет портал «Ридус».

Видео демонстрирует, как питомец обычно проводит день. Ему нужно выполнить много различных дел: полежать, посмотреть на птичек, поесть, поспать и, конечно, похулиганить.

Пользователи Сети поиронизировали на тему трудной жизни питомца: «Мое тотемное животное», «Кот-трудоголик», «Тяжело бедняге. Весь в делах и заботах», «О, ужас! Вот и у моего кота такая же трудная жизнь».

ФОТО: bipbap.ru

 

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В Instagram набирает популярность видео, где показан один день из жизни домашнего кота, пишет портал «Ридус». Видео демонстрирует, как питомец обычно проводит день....
 
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