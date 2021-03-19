Аграрии южных регионов Беларуси приступили к посевной

Источник материала: ОНТ

Аграрии южных регионов приступили к посевной. Весна сюда пришла раньше, чем в другие области.

В хозяйстве «Остромечево» к работам приступили одними из первых – как только сошел снег, техника отправилась в поля. Однолетними травами заняли уже 45 гектаров. Затем начнут сеять овёс, горох и ячмень. Набрать темпы пока мешают ночные заморозки – механизаторы дожидаются середины дня, чтобы прогрелась земля. Благодаря снежной зиме, в почве накопилось достаточно влаги – это преимущество сезона. Ставку делают на высокоэффективные сорта и гибриды.

По прогнозам синоптиков, теплая погода на юге страны установится к концу следующей недели. К этому времени к посевной массово собираются приступить все хозяйства Брестской области. От того, насколько быстро и правильно (с соблюдением технологий и дисциплины) пройдёт кампания, во многом зависит будущий урожай.

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