ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Аграрии южных регионов Беларуси приступили к посевной

19.03.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Аграрии южных регионов Беларуси приступили к посевной

Аграрии южных регионов приступили к посевной. Весна сюда пришла раньше, чем в другие области. 

В хозяйстве «Остромечево» к работам приступили одними из первых – как только сошел снег, техника отправилась в поля. Однолетними травами заняли уже 45 гектаров. Затем начнут сеять овёс, горох и ячмень. Набрать темпы пока мешают ночные заморозки – механизаторы  дожидаются середины дня, чтобы прогрелась земля. Благодаря снежной зиме, в почве накопилось достаточно влаги – это преимущество сезона. Ставку делают на высокоэффективные сорта и гибриды.

По прогнозам синоптиков, теплая погода на юге страны установится к концу следующей недели. К этому времени к посевной массово собираются приступить все хозяйства Брестской области. От того, насколько быстро и правильно (с соблюдением технологий и дисциплины) пройдёт кампания, во многом зависит будущий урожай. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аграрии южных регионов приступили к посевной. Весна сюда пришла раньше, чем в другие области.  В хозяйстве «Остромечево» к работам приступили одними из первых –...
 
Новости дня
Новости разные
 
Блогер Андрей Паук потроллил неадекватного ябатьку-военкома из Гомеля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by