|
Аграрии южных регионов Беларуси приступили к посевной
Источник материала: ОНТ
Аграрии южных регионов приступили к посевной. Весна сюда пришла раньше, чем в другие области.
В хозяйстве «Остромечево» к работам приступили одними из первых – как только сошел снег, техника отправилась в поля. Однолетними травами заняли уже 45 гектаров. Затем начнут сеять овёс, горох и ячмень. Набрать темпы пока мешают ночные заморозки – механизаторы дожидаются середины дня, чтобы прогрелась земля. Благодаря снежной зиме, в почве накопилось достаточно влаги – это преимущество сезона. Ставку делают на высокоэффективные сорта и гибриды.
По прогнозам синоптиков, теплая погода на юге страны установится к концу следующей недели. К этому времени к посевной массово собираются приступить все хозяйства Брестской области. От того, насколько быстро и правильно (с соблюдением технологий и дисциплины) пройдёт кампания, во многом зависит будущий урожай.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аграрии южных регионов приступили к посевной. Весна сюда пришла раньше, чем в другие области. В хозяйстве «Остромечево» к работам приступили одними из первых –...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)