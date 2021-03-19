«Юность» обыграла «Металлург» в хоккейном Кубке Президента

Источник материала: ОНТ

В хоккейном Кубке Президента «Юность» в первом полуфинальном матче серии обыграла жлобинский «Металлург».

Как и ожидалось, на этой стадии уже не бывает легких матчей, и победитель регулярного чемпионата встретил серьёзное сопротивление. «Юность» на экваторе матча выигрывала у жлобинского клуба – 3:1, но благодаря голам Евгения Астанкова и Виталия Пинчука гостям удалось сравнять счет и перевести игру в овертайм. В дополнительные 20 минут класс «Юности» сказался, и ее лидер Михаил Стефанович принес своей команде победу — 4:3. Минчане повели в серии – 1:0.

19 марта продолжится борьба в другом полуфинале. Второй матч проведут «Шахтёр» и «Гомель». Пока счет в серии 1:0 в пользу команды из города над Сожем. Начало встречи в Солигорске – в 18.45.

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