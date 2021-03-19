Стало известно, когда в этом году в Минске начнут отключать горячую воду

Источник материала: ОНТ

Стала известна дата первых отключений горячей воды в межотопительный сезон в Минске в этом году. Об этом со ссылкой на заместителя главного инженера филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» Андрея Жешко сообщает агентство «Минск-Новости».

По словам Жешко, плановые отключения для подготовки теплосетей к новому отопительному сезону начнутся уже 12 мая. При этом максимальный срок отключения горячей воды в этом году составит 13 дней.

Жешко уточнил, что всего графиком производства работ предусмотрены работы на 96 участках тепломагистралей, в рамках которых замене будут подлежать 59,5 км теплосетей. Завершить ремонтные работы в этом году планируется уже к 29 августа.

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