В США полицейские спасли подозреваемого из горящей машины

Источник материала: ОНТ

Полиция американского штата Юта спасла подозреваемого из горящего авто.

Мужчина убегал от правоохранителей. На кадрах видно, как драматически развивались события. Полицейские из патрульной машины заметили дым от автомобиля, который упал с моста и загорелся. Мужчину удалось вытащить из искорёженной машины. Он получил несерьёзные травмы, но из-за них не был арестован.

Известно, что у пострадавшего – ряд обвинений по уголовным преступлениям за наркотики и нарушения правил дорожного движения. Сейчас мужчина находится в больнице, его ждёт повестка в суд.

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