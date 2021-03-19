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Противоречивый закон: в Испании окончательно одобрили эвтаназию

19.03.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Противоречивый закон: в Испании окончательно одобрили эвтаназию

В Испании окончательно одобрили эвтаназию. Документ предусматривает добровольный уход из жизни неизлечимо больных людей и тех, кто страдает от серьезного заболевания, которое вызывает «невыносимые физические или психические страдания». 

За принятие закона проголосовали 202 из 350 депутатов. Документ должен вступить в силу через три месяца. Но в день заседания у стен парламента собрались демонстранты. Одни приветствовали новшества, другие назвали нынешнюю власть «правительством убийц». Эвтаназия разрешена во многих странах, в списке – Нидерланды, Люксембург, Бельгия, некоторые штаты США и Швейцария.

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В Испании окончательно одобрили эвтаназию. Документ предусматривает добровольный уход из жизни неизлечимо больных людей и тех, кто страдает от серьезного...
 
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