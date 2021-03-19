Противоречивый закон: в Испании окончательно одобрили эвтаназию

Источник материала: ОНТ

В Испании окончательно одобрили эвтаназию. Документ предусматривает добровольный уход из жизни неизлечимо больных людей и тех, кто страдает от серьезного заболевания, которое вызывает «невыносимые физические или психические страдания».

За принятие закона проголосовали 202 из 350 депутатов. Документ должен вступить в силу через три месяца. Но в день заседания у стен парламента собрались демонстранты. Одни приветствовали новшества, другие назвали нынешнюю власть «правительством убийц». Эвтаназия разрешена во многих странах, в списке – Нидерланды, Люксембург, Бельгия, некоторые штаты США и Швейцария.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram