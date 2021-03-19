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Сомнамбулизм: в чем природа снохождения и может ли оно быть опасным? Комментарий эксперта
Источник материала: ОНТ
Один из самых известных лунатиков в мире – британский художник Ли Хадвин. Днём работает медиком, а ночью во сне рисует настоящие шедевры. А проснувшись, талант будто растворяется и повторить картины мастер уже не может. Но есть ещё одна крайность: во время сна могут проявляться не только положительные качества, к 2000 году в мире зафиксировали 68 убийств, совершённых во время сна.
Сомнамбулизм, или снохождение, а в народе – лунатизм – это состояние, во время которого в фазе глубокого и медленного сна человек может быть активным, и на утро даже не вспомнить о своих ночных путешествиях. Такое состояние превалирует в раннем возрасте: около 5% процентов среди детей, и 1% - среди взрослых.
Ночью у лунатика происходит частичное пробуждение: бодрствует зрительная и двигательная системы. Спящий может разговаривать, ходить по квартире и снова ложиться спать или совершать какие-то действия.
А когда психотерапевтические методики, системы гипноза или медикаментозные методы не помогают, активного спящего пытаются разбудить. Для этого используют элементы сигнализации: специальная система издаёт звуковой сигнал, когда пациент выходит. Но чтобы наверняка обезопасить спящего: двери закрывают, убирают острые предметы, а у кровати ставят тазик с холодной водой.
Нарушений сна много: сноговорение, скрежетание зубами, периодические элементы внешнего пробуждения. Но если бруксизм – минимальная степень нарушения сна, то это же состояние может проявляться и более критической формой – сомнамбулизмом.
Видим сны мы в фазе быстрого сна, а так как снохождение – это нарушение глубокой фазы медленного сна, поэтому и ярких фильмов ждать не стоит.
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Один из самых известных лунатиков в мире – британский художник Ли Хадвин. Днём работает медиком, а ночью во сне рисует настоящие шедевры. А проснувшись, талант...
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