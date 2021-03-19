Сомнамбулизм: в чем природа снохождения и может ли оно быть опасным? Комментарий эксперта

Источник материала: ОНТ

Один из самых известных лунатиков в мире – британский художник Ли Хадвин. Днём работает медиком, а ночью во сне рисует настоящие шедевры. А проснувшись, талант будто растворяется и повторить картины мастер уже не может. Но есть ещё одна крайность: во время сна могут проявляться не только положительные качества, к 2000 году в мире зафиксировали 68 убийств, совершённых во время сна.

Сомнамбулизм, или снохождение, а в народе – лунатизм – это состояние, во время которого в фазе глубокого и медленного сна человек может быть активным, и на утро даже не вспомнить о своих ночных путешествиях. Такое состояние превалирует в раннем возрасте: около 5% процентов среди детей, и 1% - среди взрослых.

Леонид Шалькевич, заведующий кафедрой детской неврологии БЕЛМАПО: «Сомнамбулизм. Это вот нарушение сна, когда ребёнок просыпается, но просыпается частично, характеризуется обычно у детей, у которых повышена возбудимость нервной системы и имеется определённая генетическая предрасположенность».

Ночью у лунатика происходит частичное пробуждение: бодрствует зрительная и двигательная системы. Спящий может разговаривать, ходить по квартире и снова ложиться спать или совершать какие-то действия.

Леонид Шалькевич: заведующий кафедрой детской неврологии БЕЛМАПО: «Сомнамбулизм – это состояние, которое сопровождается повышенной возбудимостью нервной системы, поэтому как такового собственного лечения сомнамбулизма, его нет. Чаще всего начинают работать с причиной. Это могут занятия с психотерапевтом, это могут занятия с психологом, это могут быть особые психотерапевтические методики. Медикаментозная терапия на сегодняшний день не прошла доказательную базу, поэтому препараты, которые вызывают улучшение сна, в ряде случае могут работать, в ряде случаев они, в принципе, не работают».

А когда психотерапевтические методики, системы гипноза или медикаментозные методы не помогают, активного спящего пытаются разбудить. Для этого используют элементы сигнализации: специальная система издаёт звуковой сигнал, когда пациент выходит. Но чтобы наверняка обезопасить спящего: двери закрывают, убирают острые предметы, а у кровати ставят тазик с холодной водой.

Леонид Шалькевич, заведующий кафедрой детской неврологии БЕЛМАПО: «Существовало раньше поверье, что нельзя будить пациента, на сегодняшний день они пересмотрены – будить во время этого акта сомнамбулизма можно, единственное, это не должно быть резкое пробуждение, это постепенное пробуждение. Это нарушение структуры сна, но не нарушение качества сна. Если акт сомнамбулизма длиться недолго, до 20-30 минут, то человек утром чувствует себя хорошо».

Нарушений сна много: сноговорение, скрежетание зубами, периодические элементы внешнего пробуждения. Но если бруксизм – минимальная степень нарушения сна, то это же состояние может проявляться и более критической формой – сомнамбулизмом.

Леонид Шалькевич, заведующий кафедрой детской неврологии БЕЛМАПО: «Про сомнамбулизм – поскольку он не относится в классическом представлении, что это именно болезнь, а это просто такое состояние, которое в большинстве случаев является досадным и неприятным ощущением, тестов на то, что будет сомнамбулизм или нет – не существует. Всё, что можно – записывать ЭЭГ во время сна, ловить момент, когда человек встал, сел или что-то сказал, и если те данные на электроэнцефалограмме, которые обнаружил врач-исследователь, совпадают с внешним изображением – встал, пошёл, сел, что-то сказал, вот тогда мы говорим – сомнамбулизм».

Видим сны мы в фазе быстрого сна, а так как снохождение – это нарушение глубокой фазы медленного сна, поэтому и ярких фильмов ждать не стоит.

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