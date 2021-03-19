Они рассмешили Сеть до слез: 10 фотографий котов и собак, которые «сломались»

Источник материала: ОНТ

Домашние питомцы не перестают удивлять своих хозяев курьезными выходками. Порой они ведут себя, словно дети – балуются, кувыркаются через голову или где-нибудь застревают.

Коты и собаки из этой подборки в какой-то момент «сломались» и рассмешили не только своих владельцев, но и пользователей Сети. Посмотрите, какими забавными могут быть питомцы!









































ФОТО: Hark-a-kitty, SQURILEYSTUBBS, purplesheep19, MintyMat, TheFearGGWP, Slutty-cat-lover, proffie, Hereofbleed423, kumanosuke, Reggieives / reddit





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