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Они рассмешили Сеть до слез: 10 фотографий котов и собак, которые «сломались»

19.03.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Они рассмешили Сеть до слез: 10 фотографий котов и собак, которые «сломались»

Домашние питомцы не перестают удивлять своих хозяев курьезными выходками. Порой они ведут себя, словно дети – балуются, кувыркаются через голову или где-нибудь застревают. 

Коты и собаки из этой подборки в какой-то момент «сломались» и рассмешили не только своих владельцев, но и пользователей Сети. Посмотрите, какими забавными могут быть питомцы!











ФОТО: Hark-a-kitty, SQURILEYSTUBBS, purplesheep19, MintyMat, TheFearGGWP, Slutty-cat-lover, proffie, Hereofbleed423, kumanosuke, Reggieives / reddit


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Домашние питомцы не перестают удивлять своих хозяев курьезными выходками. Порой они ведут себя, словно дети – балуются, кувыркаются через голову или где-нибудь...
 
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