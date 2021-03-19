Лукашенко отправился в рабочую поездку в Гродненскую область: Глава государства посещает «Молочный мир»

Источник материала: ОНТ

Больше 370 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций и подросшая на треть зарплата. Президенту доложили о социально-экономическом росте Гродненской области.

Александр Лукашенко 19 марта посещает регион. Аграрная слава Гродненщины когда-то гремела на весь Советский союз. В лидерах область и сегодня. «Как идут дела», Президенту доложили в одном из лучших аграрных хозяйств – производственном кооперативе имени Сенько. Здесь взяли за основу модель: прибавлять даже не в количестве, а в качестве. По принципу «трех к», от которых зависит молочная отрасль – кадров, кормов и коров.

Президенту показали состояние молочно-товарных комплексов – в каких условиях находятся и чем кормят животных. После чего Александр Лукашенко направился в цеха «Молочного мира». Более половины белого золота всей области поставляют сюда. На выпуске – почти 500 наименований продукции, а география экспорта давно вышла за пределы СНГ. Молоко из Гродно пьют в Китае, Объединенных Арабских Эмиратах, Сингапуре и Вьетнаме. Пандемия закалила производственников. Завод не только не потерял, но даже прирос.

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