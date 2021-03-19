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Известная модель, едва прикрыв соски, сверкнула грудью
Источник материала: UDF
Модель сверкнула грудью / instagram.com/anacheri
На снимке она предстала крупным планом. Девушка надела белый топик в сеточку, сквозь который просвечивается ее грудь. При этом Ана прикрыла соски. Волосы Чери распустила, а на лицо нанесла нюдовый макияж.
«Я готова к светлым волосам и снова к жаркому солнцу. Куда вы собираетесь отправиться, когда мир вновь откроется?» - подписала фото Ана Чери.
Модель сверкнула грудью / instagram.com/anacheri
Кто такая Ана Чери:
Ана Чери родилась 16 мая 1986 года в Анахайме.
В 2006 году начала карьеру фотомодели.
Получила известность благодаря своей внешности и видеоурокам фитнеса в Instagram.
По версии Bluebella входит в тройку самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в Instagram.
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Ана Чери в очередной раз взбудоражила сеть.
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