Источник материала: UDF



Модель сверкнула грудью / instagram.com/anacheri

«Я готова к светлым волосам и снова к жаркому солнцу. Куда вы собираетесь отправиться, когда мир вновь откроется?» - подписала фото Ана Чери.





Модель сверкнула грудью / instagram.com/anacheri

Кто такая Ана Чери:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Известная модель, едва прикрыв соски, сверкнула грудью Ана Чери в очередной раз взбудоражила сеть.

На снимке она предстала крупным планом. Девушка надела белый топик в сеточку, сквозь который просвечивается ее грудь. При этом Ана прикрыла соски. Волосы Чери распустила, а на лицо нанесла нюдовый макияж.Ана Чери родилась 16 мая 1986 года в Анахайме.В 2006 году начала карьеру фотомодели.Получила известность благодаря своей внешности и видеоурокам фитнеса в Instagram.По версии Bluebella входит в тройку самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в Instagram.