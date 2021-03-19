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Президент Литвы поддержал создание Крымской платформы

19.03.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Президент Литвы поддержал создание Крымской платформы

  • 19.03.2021, 12:49
Президент Литвы поддержал создание Крымской платформы

Гитанас Науседа выступил в Верховной Раде Украины.

Президент Литвы Гитанас Науседа во время своего выступления в Верховной Раде в пятницу, 19 марта, выразил поддержку территориальному суверенитету и целостности Украины, а также приветствовал инициативу Киева по созданию Крымской платформы, сообщает zn.ua.

"И хотя прошло семь лет с начала военной агрессии, которая разрушила международный порядок и согласие в Европе, мы, литовцы, дальше твердо говорим: Крым - это Украина", - сказал Науседа.

Он отметил, что литовский народ выступает за территориальный суверенитет и целостность Украины.

"Мы приветствуем инициативу Киева по созданию международной Крымской платформы", - сказал президент Литвы.

В сентябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество принять участие в создании международной платформы по деоккупации Крыма, а также поддержать обновленную резолюцию о ситуации с правами человека на аннексированном полуострове.

Крымская платформа будет работать на нескольких уровнях. Первый – самый высокий политический уровень, к которому присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй – уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны. Третий – межпарламентский уровень. И четвертый – уровень неправительственных экспертов.

О своей поддержке концепции Крымской платформы уже заявили послы Великобритании, США, Турции и других стран.

Кроме консолидации международных усилий, направленных на противодействие аннексии Крыма Россией, среди задач платформы также противодействие угрозам РФ в Черном и Азовском морях.

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Гитанас Науседа выступил в Верховной Раде Украины.
 
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