|
Странное черное пятно: у Лукашенко — новые проблемы со здоровьем?
Источник материала: Хартия'97
Странное черное пятно: у Лукашенко — новые проблемы со здоровьем?
Журналисты обнаружили симптомы, которые не проходят уже месяц.
Черное пятно на большом пальце у Лукашенко держится уже почти месяц, сообщает
Впервые ее заметили 22 февраля в Сочи, где он был на переговорах с Путиным. После — на «Минской лыжне». Сегодня — в Гродно.
На публике Лукашенко часто прячет правую руку с поврежденным пальцем под пальто. Так было и сегодня.
«Что это?», — задается вопросом издание.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналисты обнаружили симптомы, которые не проходят уже месяц.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)