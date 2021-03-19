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Северная Корея разорвала дипломатические отношения с Малайзией
Источник материала: Хартия'97
Северная Корея разорвала дипломатические отношения с Малайзией
Причиной стало решение об экстрадиции в США гражданина КНДР.
Северная Корея разорвала дипломатические отношения с Малайзией из-за решения Верховного суда страны экстрадировать в США гражданина КНДР, которого подозревают в «отмывании денег».
Об этом говорится в
Там такое решение назвали «нечестным поступком» и «неоправданно тяжелым преступлением» и считают, что это свидетельствует о «нескрываемом присоединения к враждебным маневрам против КНДР Соединенных Штатов».
«Министерство иностранных дел КНДР объявляет о полном разрыве дипломатических отношений с Малайзией, совершившей чрезвычайно большой враждебный акт против КНДР, подчиненный давлению США», — говорится в заявлении.
Северокорейского предпринимателя, проживающего в Малайзии, подозревают в поставках предметов роскоши из Сингапура в Пхеньян. Согласно решению Верховного суда Малайзии, его передадут США.
Как пишет Reuters, тесные отношения Куала-Лумпура с Северной Кореей очень ухудшились после того, как в феврале 2017 года в аэропорту столицы Малайзии убили родного брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Тогда Малайзия приостановила работу своего посольства в 2017 году после того, как обеспечила безопасное возвращение девяти граждан, находящихся в Пхеньяне, в обмен на выдачу тела брата Ким Чен Ына. С тех пор посольство так и не восстановило свою деятельность.
Северная Корея использовала Малайзию как центр для операций по экспорту вооружения и создания субъектов хозяйствования, чтобы направлять деньги властям Северной Кореи.
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Причиной стало решение об экстрадиции в США гражданина КНДР.
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