В минском микрорайне строят уже третью автозаправку, местные не понимают зачем

Источник материала: Onliner

Пустующий участок земли, взятый в тиски улицами Рафиева, Слободской и Озерцовским трактом, власти хотели освоить дважды — в 2003-м и 2008-м. Но обе попытки открыть здесь АЗС провалились из-за резкого несогласия жителей близлежащих домов. И вот чиновники снова пробуют взять реванш: на сайте администрации Московского района горожанам предлагают поучаствовать в общественном обсуждении проекта автозаправки. Заказчиком выступает предприятие «Белоруснефть-Минскавтозаправка», характерный логотип можно увидеть и на рендерах. Мнения и возражения по поводу проекта принимаются до 30 марта. Местные уже активно собирают подписи против строительства — за три дня их чуть меньше 300.



Так выглядит участок, на котором собираются строить АЗС



А вот он на карте

«Не допустим строительства АЗС рядом с нашим домом! Мы уже дышим выхлопными газами с кольцевой дороги и продуктами горения ТЭЦ. Пары бензина опасны не только тем, что легко воспламеняются, но и сильной токсичностью для человека!» — листовки подобного содержания стали распространять активисты среди жильцов трех домов — 37-го на улице Слободской, 109-го и 113-го на улице Рафиева. Именно они находятся ближе всего к будущей заправке.





— До ближайшего дома — 50 метров, — уверяет Олег, неравнодушный местный житель. У него в запасе множество аргументов против строительства нового объекта. — Дело не только в выхлопных газах и шуме. Наличие АЗС может ухудшить дорожную обстановку на пересечении МКАД и Озерцовского тракта, на котором сейчас нет полос разгона и торможения. Сделать их на такой узкой улице вряд ли возможно. И как в таком случае организовать движение потоков, въезжающих и выезжающих со МКАД, а также посетителей заправки, непонятно.



Здесь можно увидеть выезд на МКАД с Озерцовского тракта



А здесь — как близко к месту строительства АЗС жилые дома

Еще один болезненный вопрос: что будет со стоянкой №94, которая располагается рядом с местом, выделенным под стройку? Уменьшат ли ее площадь или оставят прежней?

— И так не хватает мест для парковки, и если мы потеряем еще несколько, это осложнит жизнь людей из близлежащих домов, — уверен Олег.





Тревожат горожан и туманные перспективы для остановки общественного транспорта «Переход к авторынку». На тендерах, размещенных на сайте, ее не видно. А ее исчезновение или перенос, по мнению местных, неприемлемы.

— Остановка находится на перекрестке улиц Рафиева и Слободской — это важный транспортный узел для жителей микрорайона и работников промзоны. То же самое касается и пешеходного перехода к авторынку «Малиновка». Что с ним будет? Если его закроют, пусть и на время строительства, это создаст много неудобств.





И даже круглосуточный магазин на территории заправки людей совсем не обрадовал: считают, что «продажа алкоголя 24 на 7 увеличит риск совершения правонарушений».





В общем, минусов от будущего объекта жильцы насчитали порядочно. А вот плюсов как-то не очень много.

— Зачем нам еще одна АЗС, если не так далеко есть как минимум две? — удивляется Олег.

Действительно, место, на котором планируют развернуть строительство, находится между двумя действующими АЗС сети «Белоруснефть» — №51 и №82. Если верить «Яндекс.Картам», расстояние между ними — около 3 км. Получается, новая заправка откроется практически на середине пути. Нужно ли столько АЗС на таком сравнительно небольшом участке дороги — вопрос.





Мы обратились к заказчику проекта РУП «Белоруснефть-Минскавтозаправка» с просьбой ответить на волнующие горожан вопросы. Вот что нам сказали в компании.

— Недалеко от участка, выбранного для строительства, с одной и другой стороны есть две действующие автозаправки сети «Белоруснефть». Они располагаются в нескольких километрах друг от друга. В чем необходимость открывать еще одну?



— Автозаправка №51 по адресу Слободская, 4 перегружена, клиенты жалуются на длинные очереди. Новая АЗС заберет на себя часть машинного потока по ул. Слободской и ул. Рафиева, тем самым разгрузит АЗС №51. Автозаправка №82 находится на противоположной стороне МКАД и рассчитана на совершенно другой поток автомобилей.





— Местные жители переживают за дорожную обстановку в районе пересечения МКАД и Озерцовского тракта, которая может ухудшиться…

— На пересечении МКАД и Озерцовского тракта будут добавлены полосы разгона и торможения, заменены осветительные мачты, что значительно улучшит дорожную обстановку. Эти вопросы согласованы с ГАИ.

— Что будет с остановкой общественного транспорта «Переход к авторынку» и, собственно, самим пешеходным переходом?

— Остановка сохраняется. Пешеходный переход модернизируется, проектом предусмотрено проведение ремонта и устройство пандусов для людей с ограниченными возможностями в соответствии с современными нормами. Во время строительства движение будет ограничено всего на 10 дней, о чем местные жители будут предупреждены заранее.





— Пострадает ли стоянка?

— Нет, строительство не затронет земли автостоянки, более того, на автозаправочной станции предусмотрено семь парковочных мест для наших клиентов, два из которых — для электромобилей.

—А что насчет опасений жильцов по поводу круглосуточного магазина и продажи в нем алкоголя…

— Ассортимент магазинов при АЗС действительно претерпел глобальные изменения и теперь там можно найти не только специализированные товары для обслуживания автомобиля, но и товары повседневного спроса. Безусловно, там присутствует и алкогольная продукция. Жильцы близлежащих домов могут рассматривать магазин при АЗС как магазин у дома, позволяющий приобрести товары первой необходимости в любое время суток и без очередей. Кроме того, по адресу Рафиева, 81 и Дзержинского, 123 находятся объекты торговли с круглосуточным графиком работы, которые продают в том числе алкоголь.





— Люди волнуются и из-за того, что пары бензина могут быть опасны для здоровья…

— При строительстве автозаправочной станции проектом предусмотрено соблюдение всех требуемых природоохранных мероприятий, обеспечение отсутствия техногенных и физико-химических факторов загрязнения окружающей среды и гарантируется безопасное функционирование автозаправочной станции.





— Общественные обсуждения по данному объекту продлятся до 30 марта. После этого в администрации Московского района на градостроительной комиссии будет рассмотрение всех поступивших вопросов и примут окончательное решение о строительстве объекта. Надеемся, что инициативную группу из числа местных жителей тоже пригласят на это заседание, — добавили в компании.