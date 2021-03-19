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В России средний возраст авто — почти 14 лет. А сколько лет вашему авто?
Источник материала: Onliner
В Беларуси не распространяются данные о среднем возрасте автомобилей и даже количестве зарегистрированных авто конкретной марки. А вот в России информация доступна для агентств. Эксперты
Любопытно, что по данному показателю Россия не самая отстающая страна даже на фоне Европы. Об этом сообщили аналитики агентства на пресс-конференции по парку транспортных средств в РФ «На чем ездят россияне?».
Оказывается, средний возраст автопарка в Европе — 11,5 года. Среди европейских стран самый молодой парк легковых автомобилей зарегистрирован в Люксембурге (6,5 года), Великобритании (8 лет) и Австрии (8,3 года). А самые старые автомобили колесят по странам Восточной Европы — в Литве средний возраст машин составляет 16,8 года, в Эстонии — 16,7 года, в Румынии — 16,5 года, в Чехии — 14,9 года, в Хорватии — 14,6 года.
А сколько лет вашей машине?
Чтобы сделать свой выбор,
серебристый, седан, дизель 3 л, механическая, задний привод
черный, седан, бензин 1.8 л, автоматическая, задний привод
черный, седан, дизель 2 л, автоматическая, задний привод
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В Беларуси не распространяются данные о среднем возрасте автомобилей и даже количестве зарегистрированных авто конкретной марки. А вот в России информация...
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