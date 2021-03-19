В России средний возраст авто — почти 14 лет. А сколько лет вашему авто?

Источник материала: Onliner

В Беларуси не распространяются данные о среднем возрасте автомобилей и даже количестве зарегистрированных авто конкретной марки. А вот в России информация доступна для агентств. Эксперты «Автостат» узнали, что в РФ средний возраст машины на начало 2021 года составил 13,9 года.

Любопытно, что по данному показателю Россия не самая отстающая страна даже на фоне Европы. Об этом сообщили аналитики агентства на пресс-конференции по парку транспортных средств в РФ «На чем ездят россияне?».

Оказывается, средний возраст автопарка в Европе — 11,5 года. Среди европейских стран самый молодой парк легковых автомобилей зарегистрирован в Люксембурге (6,5 года), Великобритании (8 лет) и Австрии (8,3 года). А самые старые автомобили колесят по странам Восточной Европы — в Литве средний возраст машин составляет 16,8 года, в Эстонии — 16,7 года, в Румынии — 16,5 года, в Чехии — 14,9 года, в Хорватии — 14,6 года.

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