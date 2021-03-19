Перед вами четыре бюджетных ремонта. Какой вам нравится больше?

Источник материала: Onliner

Пришло время выбрать очередного победителя уже хорошо известного вам конкурса «Ремонт за копейку». Автор истории, набравшей больше всего голосов, получит тысячу рублей от нашего спонсора — торгового центра «Ленинград». Но на этом мы не останавливаемся, и у вас еще есть все шансы принять участие. Свои материалы присылайте на dm@onliner.by.

В этой истории наши читатели рассказывали о переезде в Польщу и покупке жилья в небольшом городке неподалеку от белорусской границы. Они сделали бюджетный ремонт и делились своим опытом. «Сложно в точности подсчитать все расходы на ремонт, но после покупки квартиры у нас оставалось чуть больше $5 тыс. — в них и вложились. Затраты на похожий ремонт в Беларуси точно были бы процентов на 30% больше», — писали наши герои.













«Это наш первый опыт ремонта. Начали мы с просмотра обучающих видео, пытаясь понять, с чего начинать — как голые стены превратить в уютное жилье. Родственники и знакомые делились опытом. Вскоре мы определились со стилем и расположением электрики, появилось базовое понимание», — писали читатели. Что у них получилось, можно узнать по ссылке.













«В один солнечный апрельский день раздался телефонный звонок. Приятный женский голос на другой стороне сообщил, что родное предприятие решило предоставить нам в аренду однокомнатную квартиру. Понимая, что переезд в строящийся дом состоится совсем не скоро, мы решили готовиться к заселению в „практически свою“ квартиру», — писали наши читатели Павел и Аня и показывали, что у них получилось. Ребята потратили на ремонт всего 6500 рублей: говорят, такая низкая сумма обусловлена тем, что многое было нажито до переезда.













Эту квартиру наши конкурсанты купили в 2018 году. Супруги разработали дизайн в бесплатной программе и приступили к ремонту. Все траты хозяева старались тщательно фиксировать: говорят, на ремонт ушло $14 291. Вот что получилось.













Автор какой истории больше других заслуживает победы?

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