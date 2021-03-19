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Перед вами четыре бюджетных ремонта. Какой вам нравится больше?

19.03.2021 13:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Пришло время выбрать очередного победителя уже хорошо известного вам конкурса «Ремонт за копейку». Автор истории, набравшей больше всего голосов, получит тысячу рублей от нашего спонсора — торгового центра «Ленинград». Но на этом мы не останавливаемся, и у вас еще есть все шансы принять участие. Свои материалы присылайте на dm@onliner.by.

Квартира в Польше

В этой истории наши читатели рассказывали о переезде в Польщу и покупке жилья в небольшом городке неподалеку от белорусской границы. Они сделали бюджетный ремонт и делились своим опытом. «Сложно в точности подсчитать все расходы на ремонт, но после покупки квартиры у нас оставалось чуть больше $5 тыс. — в них и вложились. Затраты на похожий ремонт в Беларуси точно были бы процентов на 30% больше», — писали наши герои.

Перед вами четыре бюджетных ремонта. Какой вам нравится больше?
Перед вами четыре бюджетных ремонта. Какой вам нравится больше?
Перед вами четыре бюджетных ремонта. Какой вам нравится больше?

Ремонт в новой квартире за 24 800 рублей

«Это наш первый опыт ремонта. Начали мы с просмотра обучающих видео, пытаясь понять, с чего начинать — как голые стены превратить в уютное жилье. Родственники и знакомые делились опытом. Вскоре мы определились со стилем и расположением электрики, появилось базовое понимание», — писали читатели. Что у них получилось, можно узнать по ссылке.

Перед вами четыре бюджетных ремонта. Какой вам нравится больше?
Перед вами четыре бюджетных ремонта. Какой вам нравится больше?
Перед вами четыре бюджетных ремонта. Какой вам нравится больше?

Преображение съемной квартиры за 6500 рублей

«В один солнечный апрельский день раздался телефонный звонок. Приятный женский голос на другой стороне сообщил, что родное предприятие решило предоставить нам в аренду однокомнатную квартиру. Понимая, что переезд в строящийся дом состоится совсем не скоро, мы решили готовиться к заселению в „практически свою“ квартиру», — писали наши читатели Павел и Аня и показывали, что у них получилось. Ребята потратили на ремонт всего 6500 рублей: говорят, такая низкая сумма обусловлена тем, что многое было нажито до переезда.

Перед вами четыре бюджетных ремонта. Какой вам нравится больше?
Перед вами четыре бюджетных ремонта. Какой вам нравится больше?
Перед вами четыре бюджетных ремонта. Какой вам нравится больше?

Сделали ремонт под сдачу, потратив $300 на «квадрат»

Эту квартиру наши конкурсанты купили в 2018 году. Супруги разработали дизайн в бесплатной программе и приступили к ремонту. Все траты хозяева старались тщательно фиксировать: говорят, на ремонт ушло $14 291. Вот что получилось.

Перед вами четыре бюджетных ремонта. Какой вам нравится больше?
Перед вами четыре бюджетных ремонта. Какой вам нравится больше?
Перед вами четыре бюджетных ремонта. Какой вам нравится больше?
Автор какой истории больше других заслуживает победы?

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Пришло время выбрать очередного победителя уже хорошо известного вам конкурса «Ремонт за копейку». Автор истории, набравшей больше всего голосов, получит тысячу...
 
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