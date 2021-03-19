ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларус приговорен к полутора годам «химии» за, что показал милиции трусы

19.03.2021 13:35 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Лидер группы Mister X Игорь Банцер осужден на полтора года "химии" судом Ленинского района Гродно 19 марта за перфоманс в трусах перед сотрудниками МВД во время протестной акции.

Банцера обвинили по части первой статьи 339 Уголовного кодекса (хулиганство).

Игоря Банцера судили за уличный перформанс, который он совершил в ночь с 4 на 5 сентября, танцуя в розовых шортах перед милицейской машиной, а потом сбросив шорты и оставшись в стрингах.

Под стражей Игорь Банцер находился с 20 октября. В самом начале судебного процесса 3 марта он объявил сухую голодовку.

Также суд постановил зачислить в отбытый срок пять месяцев пребывания под арестом, которые числятся как день за два. Игорь Банцер сейчас на свободе до момента направления в место отбывания наказания.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидер группы Mister X Игорь Банцер осужден на полтора года "химии" судом Ленинского района Гродно 19 марта за перфоманс в трусах перед сотрудниками МВД во время...
 
Новости дня
Новости разные
 
В минском микрорайне строят уже третью автозаправку, местные не понимают зачем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by