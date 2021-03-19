|
В Беларуси все-таки введут сбор за выезд за границу на машине
Источник материала: Партизан
В Беларуси все-таки введут денежный сбор за выезд за границу на машине. Первой подготовилась Витебская область
Об этом сообщил председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев.
— Все аспекты введения обязательного платежа отработаны, остаются лишь технические вопросы, находящиеся в компетенции органов пограничной службы. Как только они будут решены, вопрос планируется вынести на сессию областного Совета депутатов.
С 1 января этого года в силу вступил обновленный налоговый кодекс, который позволяет областным Советам депутатов вводить на своей территории местные сборы за выезд за границу на автомобиле с 1 января 2021 года и до 1 января 2023-го.
Ранее Ирина Довгало, член Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей говорила, что если местный Совет депутатов принял решение о введение сбора, то оно вступает в силу и может действовать только с 1 января следующего года после принятия решения. То есть, если сейчас витебские власти назначат такой собор, то взимать его начнут не ранее 2022-го.
Уплачивать сбор будут водители автомобилей, принадлежащих организациям или физлицам (в том числе зарегистрированным в качестве ИП), максимальная масса которых не превышает 5 т. Сбор уплачивается в беларуских рублях до пересечения или при пересечении границы в пунктах пропуска исходя из размера базовой величины, действующей на дату уплаты сбора.
От уплаты сбора будут освобождаться транспортные средства, на которых пересекают границу люди, следующие на похороны членов семьи и близких родственников, сопровождающие умерших для захоронения в процессе перевозки гробов (урн) с их телами (останками), участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп, а также сопровождающие их лица, участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, лица, выезжающие на лечение в санаторно-курортные учреждения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси все-таки введут денежный сбор за выезд за границу на машине. Первой подготовилась Витебская область
|
Свежие газеты
Архив (Разное)