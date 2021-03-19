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Дело о геноциде: режим потребует выдачи военных преступников. Будут выкапывать из могил?

19.03.2021 13:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Спустя 76 лет после окончания Второй мировой войны режим Лукашенко вдруг вспомнил о геноциде беларуского народа во время той войны. Видимо, лет 20-25 назад было как-то не до этого. Теперь вот решили рассмешить весь мир.



Генпрокурор Андрей Швед заявил, что Минск намерен требовать выдачу военных преступников в рамках расследования "дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны".

"В случае расследования этого уголовного дела будет поставлен вопрос в рамках международных договоров по выдаче некоторых преступников, которые, как выяснилось, еще живы, о работе следственных и правоохранительных органов за рубежом, в том числе в тех странах, которые пытались у нас совершить цветную революцию", - говорит Швед.

Вот насчет "еще живы", в это верится с трудом, поскольку такому человеку должно быть как минимум около 100 лет. Такие долгожители в Европе, конечно, встречаются, но их не так уж и много.

"Вот мы им зададим много вопросов в рамках оказания правовой помощи. И появятся правовые основания для решения других очень важных вопросов", - добавил генпрокрурор.

Швед утверждает, что работа над "делом о геноциде" началась еще в январе, а не состряпано сейчас "на коленке", как многие тысячи дел последнего времени. При этом, по его словам, широко используются архивы КГБ, содержащие "большой массив уголовных дел в отношении военных преступников".

"Смысл расследования уголовного дела, если оно будет возбуждено, сводится к тому, чтобы совершенные злодеяния всегда были в нашей памяти, и этим преступлениям должна быть дана в целом системная правовая оценка", - пояснил генпрокурор.

С каждым годом, обратил внимание Швед, появляется все больше информации о зверствах в годы ВОВ на территории Беларуси, которая до этого оставалась неизвестной. В те годы, отметил генпрокурор, никто не давал правовую оценку тем событиям. "Поэтому сейчас надо все это собрать в единый массив, в целом посмотреть, оценить", - сказал он.
 
Теги: Минск
 
 
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Спустя 76 лет после окончания Второй мировой войны режим Лукашенко вдруг вспомнил о геноциде беларуского народа во время той войны. Видимо, лет 20-25 назад было как-то...
 
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