Биржа: рубль укрепился ко всем основным валютам

На последних на этой неделе торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже упали все три основные иностранные валюты.





Больше всего просел российский рубль. Минус составил 0,0243 пункта — 3,5066 белорусского рубля за 100 российских.

Евро потерял 0,0104 пункта — 3,0978 белорусского рубля, а доллар 0,0031 пункта — 2,5971 белорусского рубля.