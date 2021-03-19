Источник материала: UDF



Фото: ТАСС

«19 марта в 10:24 поступило сообщение о хлопке в городском округе Химки, улица Зеленая, дом 16. По прибытии первого подразделения в 10:35 было установлено, что произошел хлопок неизвестного происхождения. В результате произошло обрушение межкомнатных перегородок», - сказали ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС Подмосковья.

«У нас есть информация, что, по предварительной информации, произошел взрыв газа. Рухнули перекрытия на верхних этажах. На месте экстренные службы, заместитель главы, сейчас они все выясняют <...> Если будет необходимость кого-то временно размещать, то будем решать», - рассказали ТАСС в пресс-службе.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Под Москвой произошел мощный взрыв в жилом доме Есть погибшие.

Взрыв прогремел в жилой девятиэтажке в Химках, сообщилисточник в экстренных службах. В МЧС позднее подтвердили информацию о взрыве и разрушениях. В результате ЧП погиб мужчина и пострадала женщина.В ГУ МЧС добавили, что на место происшествия прибыли 57 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России - 43 человека и десять единиц техники.По данным источника, горят пять квартир. «После взрыва произошло возгорание, горят пять квартир. Произошло обрушение межквартирных перегородок», - сказал источник. Как уточнили ТАСС очевидцы происшествия, разрушены несколько балконов на нескольких этажах, выбито много окон.Позднне в МЧС РФ заявили, что пожар локализован на 12 кв. м. «В 11:03 пожар локализован на площади 12 кв. м. Огонь был на восьмом этаже на 2 кв. м, на девятомм этаже - на 10 кв. м», - сказали в ведомстве. Площадь обрушения между этажами составляет 25 кв. м. Отмечается, что дом был построен в 1983 году, он газифицирован.Губернатор Подмосковьяпоручил главе городского округа Химкиоказать всю необходимую помощь жильцам дома, где произошел взрыв. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Воробьева. В пресс-службе администрации Химок в свою очередь сообщили ТАСС, что на месте находятся представители администрации.