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«Нашей Нивы»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске в почтовом отделении умер человек В помещении «сидит» накрытый труп. Как такое возможно?

В помещении «сидит» накрытый труп. Как такое возможно?Дело в том, что, по регламенту, медики после констатации смерти, должны дождаться следователей или судмедэкспертов, чтобы исключить криминальный характер смерти. Возможно, врачи не стали их ждать и уехали на следующий вызов к живым пациентам.Сейчас отделение закрыто, там работают судмедэксперты.