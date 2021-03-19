|
В Минске в почтовом отделении умер человек
Источник материала: UDFЧитатели
В помещении «сидит» накрытый труп. Как такое возможно?
Дело в том, что, по регламенту, медики после констатации смерти, должны дождаться следователей или судмедэкспертов, чтобы исключить криминальный характер смерти. Возможно, врачи не стали их ждать и уехали на следующий вызов к живым пациентам.
Сейчас отделение закрыто, там работают судмедэксперты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В помещении «сидит» накрытый труп. Как такое возможно?
|
Свежие газеты
Архив (Разное)