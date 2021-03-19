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В Минске в почтовом отделении умер человек

19.03.2021 13:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Читатели «Нашей Нивы» прислали в редакцию фото, сделанное утром в минском отделении Белпочты №36 на улице Коржа.

В Минске в почтовом отделении умер человек

В помещении «сидит» накрытый труп. Как такое возможно?

Дело в том, что, по регламенту, медики после констатации смерти, должны дождаться следователей или судмедэкспертов, чтобы исключить криминальный характер смерти. Возможно, врачи не стали их ждать и уехали на следующий вызов к живым пациентам.

Сейчас отделение закрыто, там работают судмедэксперты.
 
 
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В помещении «сидит» накрытый труп. Как такое возможно?
 
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