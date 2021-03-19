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Водители Mercedes смогут оплачивать топливо через мультимедийную систему

19.03.2021 13:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В 2020 году многие компании принялись разрабатывать приложения и системы, позволяющие, насколько это возможно, избавить пользователей от контакта с другими людьми. Mercedes решила не отставать и представила функцию Fuel & Pay для своего приложения Mercedes me. Есть соответствующий виджет для мультимедийной системы, встроенной в автомобиль.

Нововведение позволяет водителям Mercedes заправляться без контакта с сотрудниками АЗС. Конечно, это уже давно можно делать с помощью сторонних мобильных приложений или на «бесконтактных» станциях, но хорошо, когда есть выбор. Теперь пополнить бак можно, даже не притрагиваясь к мобильному телефону или карточке.

Водители Mercedes смогут оплачивать топливо через мультимедийную систему

Процесс до безобразия простой. Вы подъезжаете к заправочной станции (любой сети) и указываете номер колонки. Тип топлива машина «знает» сама, как и количество литров до полного бака. Кроме того, система подскажет, сколько денег вы потратите на заправку, сгрузив актуальные цены на данной АЗС из интернета. Пару кликов — и машина заправлена. Единственное физическое действие — вставить пистолет в горловину бака. Чек будет выслан в папку «Сообщения» Mercedes me. Безусловно, к системе должна быть привязана банковская карта, не стоит пытаться сунуть наличку в воздуховод климат-контроля. При желании все это можно сделать и через телефон с помощью официального приложения.

Водители Mercedes смогут оплачивать топливо через мультимедийную систему

Функция уже работает в Германии. До конца года возможность заправки с помощью экрана мультимедийной системы появится в Нидерландах, Бельгии, Швейцарии и других странах. О Беларуси пока речи не идет.

Mercedes-Benz C-Класс IV (W205) AMG Style, 2014 г.в., 205 000 км
голубой, седан, бензин 1.6 л, автоматическая, задний привод
48 754 р.
18 750$ / 15 686€
Mercedes-Benz E-Класс IV (212/207), 2012 г.в., 95 000 км
белый, купе, бензин 1.8 л, автоматическая, задний привод
39 263 р.
15 100$ / 12 632€
Mercedes-Benz E-Класс III (W211/S211) Avangard, 2005 г.в., 330 000 км
черный, седан, дизель 2.2 л, автоматическая, задний привод
20 799 р.
7999$ / 6692€
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В 2020 году многие компании принялись разрабатывать приложения и системы, позволяющие, насколько это возможно, избавить пользователей от контакта с другими людьми....
 
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