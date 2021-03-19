Водители Mercedes смогут оплачивать топливо через мультимедийную систему

Источник материала: Onliner

В 2020 году многие компании принялись разрабатывать приложения и системы, позволяющие, насколько это возможно, избавить пользователей от контакта с другими людьми. Mercedes решила не отставать и представила функцию Fuel & Pay для своего приложения Mercedes me. Есть соответствующий виджет для мультимедийной системы, встроенной в автомобиль.

Нововведение позволяет водителям Mercedes заправляться без контакта с сотрудниками АЗС. Конечно, это уже давно можно делать с помощью сторонних мобильных приложений или на «бесконтактных» станциях, но хорошо, когда есть выбор. Теперь пополнить бак можно, даже не притрагиваясь к мобильному телефону или карточке.





Процесс до безобразия простой. Вы подъезжаете к заправочной станции (любой сети) и указываете номер колонки. Тип топлива машина «знает» сама, как и количество литров до полного бака. Кроме того, система подскажет, сколько денег вы потратите на заправку, сгрузив актуальные цены на данной АЗС из интернета. Пару кликов — и машина заправлена. Единственное физическое действие — вставить пистолет в горловину бака. Чек будет выслан в папку «Сообщения» Mercedes me. Безусловно, к системе должна быть привязана банковская карта, не стоит пытаться сунуть наличку в воздуховод климат-контроля. При желании все это можно сделать и через телефон с помощью официального приложения.





Функция уже работает в Германии. До конца года возможность заправки с помощью экрана мультимедийной системы появится в Нидерландах, Бельгии, Швейцарии и других странах. О Беларуси пока речи не идет.