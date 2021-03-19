Белорусы представили VR-проект об эмоциях на международном форуме

Источник материала: Onliner

Разработчики белорусского проекта Scaena представили свой продукт на платформе East Doc Interactive, которая собирает сотни кинематографистов и всех причастных к миру фильмов людей. В форуме участвовали пять VR-проектов из Румынии, Чехии, Польши, Венгрии и Беларуси.

Scaena посвящен самопознанию, управлению эмоциями и чувствами человека — и все это в виртуальной реальности. Разработчики из Feeling Digital обещают художественный мир с уникальными историями людей, которые живут на разных эмоциональных состояниях. Они реализуются через техники осознанности и механики ритм-игр. Scaena должна развить эмоциональный иммунитет и помочь погрузиться в рефлексию.

Проект будет состоять из пяти эпизодов, посвященных различным эмоциям и чувствам: агрессия, зависть, тревожность, социофобия, панические атаки. Один эпизод займет 10—12 минут. Scaena разрабатывается для платформы Oculus Quest. Первый эпизод выйдет в сентябре этого года.