Источник материала: Хартия'97

Президент Литвы призвал Украину не покупать электроэнергию БелАЭС 19.03.2021, 14:20

Проект несет в себе геополитическую опасность для всего региона.

Президент Литвы Гитанас Науседа выступая в Верховной раде призвал Украину не покупать электроэнергию у БелАЭС, против запуска которой активно выступали страны Балтии, сообщает nv.ua .

«Хочу публично попросить власти Украины и ее народ поддержать позицию стран Балтии по БелАЭС и не покупать электроэнергию, производимую в Островце» — заявил Науседа.

Президент Литвы подчеркнул, что строителем этой АЭС является Россия, которая пытается использовать проект электростанции для расширения своего влияния.

«Растущая хрупкость Беларуси представляет опасность для интересов не только Литвы, но и Украины», — подчеркнул президент Литвы.

Также Науседа добавил, что любой стране региона, которая хочет уменьшить влияние России необходимо укреплять энергетическую безопасность.

Напомним, что выработка электроэнергии на БелАЭС началась 3 ноября прошлого года. После этого Литва прекратила покупать электроэнергию в Беларуси.

В сентябре этого года Литва проинформировала Международное агентство по атомной энергетике о том, что с 2021 года не будет поставлять Беларуси резерв электроэнергии предусмотренный по соглашению со странами энергокольца БРЭЛЛ (Беларусь-Россия-Эстония-Литва-Латвия) в связи с завершением строительства Белорусской АЭС.

Также сообщалось, что Латвия, Литва и Эстония не будут покупать электроэнергию у Беларуси после запуска Белорусской АЭС.

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