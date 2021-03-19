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«Водки здесь нет»: крымские татары жестко ответили Путину по поводу «исконных» территорий
Источник материала: Хартия'97
«Водки здесь нет»: крымские татары жестко ответили Путину по поводу «исконных» территорий
Лидер меджлиса крымскотатарского народа высмеял фантазии главы Кремля.
Председатель меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров
Речь идет о речи главы Кремля на стадионе в Москве 18 марта по случаю седьмой годовщины российской оккупации Крыма.
По его словам, россияне якобы издревле осваивали эту территорию, поэтому, захватив ее, РФ «восстановила историческую справедливость».
Путин также назвал соседние страны «братскими народами», но добавил, что не позволит использовать «щедрые подарки» РФ для ущерба ей самой.
«Плешивый медведь, изгадивший свою берлогу и все окрестности вокруг нее, теперь пытается найти в захваченном им Крыму свои «истоки»… Пошел вон, плюгавый, тут водки нет и никогда не было», — ответил ему Чубаров.
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Лидер меджлиса крымскотатарского народа высмеял фантазии главы Кремля.
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