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«Водки здесь нет»: крымские татары жестко ответили Путину по поводу «исконных» территорий

19.03.2021 14:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Водки здесь нет»: крымские татары жестко ответили Путину по поводу «исконных» территорий

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  • 19.03.2021, 14:01
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«Водки здесь нет»: крымские татары жестко ответили Путину по поводу «исконных» территорий
Рефат Чубаров
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Лидер меджлиса крымскотатарского народа высмеял фантазии главы Кремля.

Председатель меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров высмеял президента РФ Владимира Путина за его фантазии об «исконно русских» территориях.

Речь идет о речи главы Кремля на стадионе в Москве 18 марта по случаю седьмой годовщины российской оккупации Крыма.

По его словам, россияне якобы издревле осваивали эту территорию, поэтому, захватив ее, РФ «восстановила историческую справедливость».

Путин также назвал соседние страны «братскими народами», но добавил, что не позволит использовать «щедрые подарки» РФ для ущерба ей самой.

«Плешивый медведь, изгадивший свою берлогу и все окрестности вокруг нее, теперь пытается найти в захваченном им Крыму свои «истоки»… Пошел вон, плюгавый, тут водки нет и никогда не было», — ответил ему Чубаров.

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Лидер меджлиса крымскотатарского народа высмеял фантазии главы Кремля.
 
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