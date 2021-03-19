Источник материала: Хартия'97

С сентября в Беларуси вводят биометрические документы 5 19.03.2021, 13:52

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Где их получать, как и зачем?

С сентября в Беларуси вводят биометрические документы. Об этом говорится в указе «О биометрических документах», который появился на Национальном правовом портале. Использовать их можно будет наравне с обычными паспортами, пишет tut.by .

Всего появится восемь новых видов документов, содержащих биометрические данные. Среди них ID-карта и биометрический паспорт. В документах нового образца будет встроена микросхема, содержащая фотоизображение, отпечатки пальцев рук и иные персональные данные владельца. За их выдачу (обмен) придется заплатить. Пенсионерам, инвалидам I и II группы ID-карта обойдется в 1 базовую (сейчас это 29 рублей), для остальных — в 1,5 базовой. Стоимость биометрического паспорта для пенсионеров, инвалидов I и II группы, а также детей, не достигших 14 лет, — 1,5 базовой. Для остальных — две (58 рублей).

При этом менять старые документы на новые от граждан не требуется. Их также можно будет использовать. Однако, как сказано в указе, если человек получил ID-карту, то это «является основанием для отказа в последующей выдаче ему паспорта».

Что нужно сделать, чтобы получить ID-карту?

ID-карта — документ, который будут использовать для удостоверения личности внутри страны. В указе написано, что гражданам, которые достигли 14 лет и хотят ее получить, нужно обращать в подразделение по гражданству и миграции.

Для этого нужно:

- заявление;

- документ, удостоверяющий личность (при его наличии);

- свидетельство (документ) о рождении заявителя (при необходимости);

- паспорт или иной документ, его заменяющий, предназначенный для выезда за границу и выданный соответствующим органом государства гражданской принадлежности либо обычного места жительства (при его наличии), — при приобретении гражданства Республики Беларусь;

- вид на жительство (при его наличии) — при приобретении гражданства Республики Беларусь;

- документы, необходимые для регистрации по месту жительства;

заявление с указанием обстоятельств утраты (хищения) паспорта гражданина Республики Беларусь (в случае утраты (хищения) паспорта);

документ, подтверждающий внесение платы.

ID-карта будет готова через 15 рабочих дней после того, как человек подал заявление. Если процедура проходит в ускоренном порядке, это займет десять рабочих дней, в срочном — пять. Срок действия идентификационной карты — 10 лет. Для тех, кому 14 еще не исполнилось, — 5 лет.

Белорусам, которые хотят получить ID-карту и живут за границей, необходимо обращаться в диппредставительство или консульство РБ.

В указе сказано, что при выдаче биометрического документа, удостоверяющего личность, человеку будут вручать бумажный конверт с паролями доступа к прикладным программам криптографического токена аутентификации. Если проще, гражданину будут выдаваться пин-коды, чтобы можно было пользоваться электронной подписью. ID-карта с электронной подписью — это аналог банковской карточки. И с ее помощью гражданин, находясь дома, сможет, например, продать или купить квартиру.

Что нужно сделать, чтобы получить биометрический паспорт?

Биометрические паспорта понадобятся для выезда за границу. Если человек не планирует куда-то выезжать, такой документ ему не нужен. Изготовление биометрического паспорта возможно лишь при наличии у заявителя идентификационной карты. Или же если он сразу подает документы на ID-карту и биометрический паспорт. Интересно, что человек может иметь два действительных биометрических паспорта.

Для того, чтобы получить данный документ, нужно обратиться в подразделение по гражданству и миграции.

Для этого может быть необходимо:

- заявление;

- ID-карта;

- биометрический паспорт, который подлежит обмену;

- письменное ходатайство организации, имеющей право осуществлять за счет иностранной безвозмездной помощи деятельность, связанную с оздоровлением детей за рубежом (оно нужно для несовершеннолетних из состава общих и специальных организованных групп детей, выезжающих на оздоровление за рубеж, в случае выдачи (обмена) биометрического паспорта);

- копия решения комиссии по направлению граждан РБ за пределы республики для получения медицинской помощи при Минздраве о направлении несовершеннолетнего за пределы республики для получения медицинской помощи (она нужна для несовершеннолетних, направляемых за пределы республики для получения медицинской помощи, в случае выдачи (обмена) биометрического паспорта в первоочередном порядке);

- документ, подтверждающий внесение платы.

Биометрический паспорт будет готов через 15 рабочих дней после того, как человек подал заявление. Если документ необходимо получить в ускоренном порядке, это займет 10 рабочих дней, в срочном — пять. Кроме того, для детей, которые едут группой на оздоровление за рубеж, а также детей, которые отправляются за границу за медицинской помощью, биометрические паспорта изготовят за пять рабочих дней.

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