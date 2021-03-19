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Павел Латушко призвал белорусов выйти на улицы 25 марта
Источник материала: Хартия'97
Павел Латушко призвал белорусов выйти на улицы 25 марта
Мы должны достойно отметить День Воли.
Бывший дипломат и экс-директор Купаловского театра, глава НАУ Павел Латушко накануне Дня Воли
— 25 марта, в День Воли, выходите на центральные улицы своих городов по всей стране. Покажите, что наша воля сильнее страха.
Сегодня многие ждут решительных и твердых слов.
Мое сердце и совесть говорят, что у меня нет права молчать, пока в тюрьмах сотни невинных людей, пока сотни тысяч подвергаются репрессиям, увольнениям, находятся в вынужденной эмиграции.
Сказать себе «Я выхожу» – это личный выбор, внутренний подвиг и ответ на внутренний диалог.
25 марта по всей стране мы
Мы объявляем акцию «Пульс нашей воли».
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Мы должны достойно отметить День Воли.
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