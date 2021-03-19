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Легендарный партизан из «Пирса»: Настроение хорошее, будем продолжать

19.03.2021 14:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Легендарный партизан из «Пирса»: Настроение хорошее, будем продолжать

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  • 19.03.2021, 13:37
Легендарный партизан из «Пирса»: Настроение хорошее, будем продолжать
Илья Кваченко
Фото: «Радыё Свабода»

Илья Кваченко стал знаменит после того, как вывесил на собственном балконе бело-красно-белый флаг.

19 марта из изолятора временного содержания Минского района на свободу вышел Илья Кваченко, житель квартала «Пирс» под Минском, которого осудили на 15 суток ареста за то, что вывесил бело-красно-белый флаг на собственном балконе, сообщает «Радыё Свабода».

«Легко все прошло. Не сравнить с тем, что было в августе. Персонал вежливый, питание нормальное. Из 60 человек было 10 политических. Нашел новые знакомства. Со мной сидели в основном те, у кого взломали дверь, конфисковали технику с информацией», - сказал после выхода Илья Кваченко.

Он добавил, что настроение у него хорошее, «будем продолжать».


5 марта судья Минского районного суда Антон Колобов признал его виновным в «одиночном пикете». Илья вины за собой не признал.

Утром 4 марта на Илью Кваченко, жителя квартала «Пирс», находящегося в Минском районе, составили протокол по статье 24.23 (нарушение правил проведения массового мероприятия).

Вечером 2 марта сотрудники ГАИ по неизвестным причинам эвакуировали автомобиль жителя квартала «Пирс» с его собственной парковки под домом. Илья несколько месяцев назад вывесил на собственном балконе бело-красно-белый флаг. 3 марта утром сотрудники милиции пришли к нему домой, отключили свет и оставили под дверью повестку в РУВД.

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Теги: знакомства
 
 
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Илья Кваченко стал знаменит после того, как вывесил на собственном балконе бело-красно-белый флаг.
 
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