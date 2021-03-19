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Навстречу инфляции: какой сюрприз готовит банкам российский Центробанк

19.03.2021 14:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Навстречу инфляции: какой сюрприз готовит банкам российский Центробанк

  • 19.03.2021, 13:28
Навстречу инфляции: какой сюрприз готовит банкам российский Центробанк

Новые санкции Запада могут быть распространены на весь госдолг РФ.

Уже в пятницу, 19 марта, Банк России может преподнести сюрприз и повысить ключевую ставку, считают трейдеры межбанковского рынка. В то время как экономисты почти единодушно прогнозируют паузу в действиях Центробанка, в котировки денежного рынка заложено повышение ставки на 0,25 п.п. — до 4,5% годовых, отмечают в обзоре аналитики Сбербанк CIB, передает finanz.ru.

Об этом свидетельствует спред краткосрочных форвардных соглашений к трехмесячной ставке MosPrime, а также поведение банков: часть из них предпочли на этой неделе не размещать средства на депозитах в ЦБ РФ, ожидая, что ставки вырастут, пишет Сбербанк CIB.

Ускорение инфляции, скорее всего, вынудит Центробанк ужесточить денежную политику позднее в этом году, но мартовское заседание обойдется без повышения ставки, считают 22 из 25 аналитиков, опрошенных Bloomberg, и 16 из 19 экспертов, которых опросило информагентство ТАСС.

Но веря в лучшее, участники рынка готовятся к худшему. Несмотря на консенсус, банки принялись запасать ликвидность из-за рисков ужесточения ДКП, отмечают аналитики. Оперативные данные по инфляции позволяют ЦБ выдержать паузу, пишут аналитики: недельный рост замедлился до 0,1%, хотя до этого больше месяца держался на 0,2%. Годовая инфляция застыла на отметке 5,75%, тогда как ситуация в экономике ухудшается: спад в промышленности в феврале ускорился (-2,4%), а спрос потребителей остается слабым.

С другой стороны, рынок все больше опасается новых санкций, которые могут быть распространены на весь российский долг. Решение российских властей отозвать своего посла в США является негативным знаком, а эскалация санкционных опасений сильно увеличивает вероятность повышения ставки, отмечают эксперты.

Цикл ужесточения денежной политики в России де-факто уже начался, когда ЦБ перешел к ястребиной риторике, говорит экономист Bloomberg Economics Скотт Джонсон: «В эту пятницу или в апреле, повышение ставки неизбежно, и, что важнее, оно может произойти резко».

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