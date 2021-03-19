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Лукашенко рассказал о подарках для Путина
Источник материала: Навiны
В ходе сегодняшней
Он рассказал, в частности, о подарочной корзине с продуктовым набором для президента РФ Владимира Путина, которую он привез в Сочи.
По словам Лукашенко, передает его пресс-служба, в такие подарочные наборы всегда отбираются продовольственные новинки. И Путин никогда не жаловался на качество переданных белорусских продуктов.
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В ходе сегодняшней поездки в Гродненскую область Александр Лукашенко пообщался с работниками «Молочного мира».
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