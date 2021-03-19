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Лукашенко рассказал о подарках для Путина

19.03.2021 14:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В ходе сегодняшней поездки в Гродненскую область Александр Лукашенко пообщался с работниками «Молочного мира».

Лукашенко рассказал о подарках для Путина

Он рассказал, в частности, о подарочной корзине с продуктовым набором для президента РФ Владимира Путина, которую он привез в Сочи.

По словам Лукашенко, передает его пресс-служба, в такие подарочные наборы всегда отбираются продовольственные новинки. И Путин никогда не жаловался на качество переданных белорусских продуктов.

 

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В ходе сегодняшней поездки в Гродненскую область Александр Лукашенко пообщался с работниками «Молочного мира».
 
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