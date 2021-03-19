Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Кривошеев: что стоит за цензурой военного фильма "Ржев" на Youtube

Фильм честный и глубокий, он не скрывает, что в истории Великой отечественной и Второй мировой войны были не только славные победы, но и тяжелые поражения, отступления, жертвы, которые в определенный период нашей истории замалчивались, отмечает Кривошеев.

"Ржевская "мясорубка", как ее называют сами участники, ветераны, это было долгое время белым пятном, это вина нас ― журналистов, что мы к этой теме подбирались так долго, чтобы рассказать правду о тех событиях", ― отмечает Кривошеев.

Что касается алгоритмов Youtube ― считать ли их цензурой? Глава Белорусского союза журналистов отмечает, что за исключением нескольких кадров с телом утонувшего бойца, в остальном речь идет о реконструкции, постановке ― кадрах, которые намеренно показывают жестокость и бесчеловечность войны. Есть такие же фильмы о войне в Югославии, французском сопротивлении и многие другие, и ни один из этих фильмов не столкнулся с цензурой.

"А это цензура, потому что это же не просто закрыли 18+, это значит, закрыли продвижение и облегченный, упрощенный механизм поиска фильма. Почему закрыли, на мой взгляд, тоже очевидно, если бы фильм набирал тысячу ― две ― три ― пять тысяч просмотров, никто бы его не закрывал, от него бы отмахнулись и не заметили. А вот как только фильм преодолел психологическую планку в 60 тысяч просмотров и стал набирать десятками тысяч, вот тогда модераторы Youtube обратили внимание и решили этот фильм заблокировать", ― рассказал председатель журналистского сообщества.

По словам Кривошеева, сейчас ведутся переговоры о показе фильма на белорусском и российском телевидении, он будет показан в регионах Беларуси и представлен на фестивале документального кино "Евразия.DOC".

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