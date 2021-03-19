Кому полезны семена льна и как их лучше употреблять

Источник материала: Tut.by

Любовь к народной медицине, различным травам и отварам присуща многим моим пациентам. Из всех «натуральных методик» моя душа больше всего лежит к семенам льна. Потому что это относительно безопасно, полезно и удовлетворяет потребность некоторых пациентов «пошаманить» на кухне.

Анна ЮркевичВрач-гастроэнтеролог первой категории, ведет блог в Instagram Врач-гастроэнтеролог первой категории, ведет

В чем польза семян льна?

содержат омега-3 жирные кислоты ,

, содержат мало углеводов, то есть могут быть использованы практически в любой системе питания,

содержат волокна, необходимые для нашей микрофлоры и перистальтики кишечника ,

, на лабораторных моделях был продемонстрирован эффект по снижению веса, улучшению профиля глюкозы и холестерина в крови, повышению эластичности сосудистой стенки, в пробирке даже заметили замедление роста опухолевых клеток.

При этом большинство пациентов с гастритом и язвой (а точнее, с диспепсией ) рассказывают об отваре семян льна, который чудным образом «обвалакивает стенки желудка» — я обычно не сопротивляюсь. Хотите — пожалуйста, при этом не забудьте вылечить хеликобактер пилори или устранить другие причины воспаления в желудке.

Как можно применять лен?



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Это настои, отвары, кисели. Можно добавить к салатам, в выпечку, в творог.

Способ приготовления:

отвар : 3 ст. л. семени залить кипящей водой — в количестве двух стаканов. Довести в ковшике до кипения, проварить семена 20 минут. Перелить содержимое в термос, настаивать не менее часа. Готовый отвар процедить. Выпивать в теплом виде по 100 мл трижды в день — за 30 минут перед едой.

: 3 ст. л. семени залить кипящей водой — в количестве двух стаканов. Довести в ковшике до кипения, проварить семена 20 минут. Перелить содержимое в термос, настаивать не менее часа. Готовый отвар процедить. Выпивать в теплом виде по 100 мл трижды в день — за 30 минут перед едой. кисель: 1,5 ст. л. молотых семян льна залить 0,5 л воды, поставить на огонь, помешивая, довести до кипения и потомить на небольшом огне минут 20, затем перелить в термос. Выпивать в теплом виде по 100 мл трижды в день за 30 минут перед едой.

1,5 ст. л. молотых семян льна залить 0,5 л воды, поставить на огонь, помешивая, довести до кипения и потомить на небольшом огне минут 20, затем перелить в термос. Выпивать в теплом виде по 100 мл трижды в день за 30 минут перед едой. проращивание семян льна: в плоском блюде с небольшими бортиками распределяем семена по всей поверхности в один тонкий слой, после чего заливаем их водой на 3−4 мм, оставляем на 12 часов. Затем тщательно промываем их холодной водой и снова высыпаем на блюдо. По мере испарения влаги добавляем небольшое количество воды и ждем до появления ростков. После этого зерна нужно промыть и можно добавлять в различные блюда (например, салаты) или употреблять отдельно от всего.

Перемолотые семечки и отвары следует использовать в тот же день.

Есть ли противопоказания?

К относительным противопоказаниям к использованию семян льна относятся: камни в желчном, воспалительные заболевания кишечника, панкреатит в стадии обострения.