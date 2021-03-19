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В США взорвали 150-метровый мост: посмотрите, как эпично получилось

19.03.2021 14:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Департамент транспорта штата Иллинойс в США опубликовал видео со взрывом 150-метрового моста. Сооружение, построенное в 1962 году, уничтожили с помощью динамита. По всей видимости на это ушло много взрывчатки. Движение по нему было закрыто давно: новый мост, взамен старого работает с октября.

 
 
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