В США взорвали 150-метровый мост: посмотрите, как эпично получилось

Источник материала: Tut.by

Департамент транспорта штата Иллинойс в США опубликовал видео со взрывом 150-метрового моста. Сооружение, построенное в 1962 году, уничтожили с помощью динамита. По всей видимости на это ушло много взрывчатки. Движение по нему было закрыто давно: новый мост, взамен старого работает с октября.