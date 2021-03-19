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В США взорвали 150-метровый мост: посмотрите, как эпично получилось
Источник материала: Tut.by
Департамент транспорта штата Иллинойс в США опубликовал видео со взрывом 150-метрового моста. Сооружение, построенное в 1962 году, уничтожили с помощью динамита. По всей видимости на это ушло много взрывчатки. Движение по нему было закрыто давно: новый мост, взамен старого работает с октября.
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