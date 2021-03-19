Пенсии военным выросли в феврале: «Получаю чуть меньше 800 рублей, как люди живут на 400 рублей — ума не приложу»

Источник материала: Onliner

По данным Минтруда, средняя пенсия в Беларуси за прошлый год составила 447 рублей. Конечно, конкретно эту цифру увидят далеко не многие, хотя в среднем можно сказать, что все пенсионеры едят голубцы. В последний раз выплаты поднимали в декабре, а военным — в феврале. Мы узнали, почувствовали ли люди это повышение и хватает ли им на жизнь.

Как часто повышают пенсии в стране?

Рядовым пенсионерам по закону повышают трудовые пенсии не менее одного раза в год. Когда и на сколько их поднять, решается специальным указом. Например, в 2019 году было три повышения, в 2020 году — два (в июне на 6% и в декабре еще на 5,2%). По плану властей в этом году пенсии вырастут выше уровня инфляции, то есть около 10%. Но есть нюанс: даже если анонсируется рост на 10%, не факт, что каждая трудовая пенсия прибавит ровно столько: увеличение зависит от стажа, прошлого заработка и надбавок.

Кроме того, периодически — вслед за прожиточным минимумом — повышают минимальные трудовые и социальные пенсии.





У военных пенсионеров иная система. У них зарплата (или «денежное довольствие») и пенсии привязаны к базовому окладу, его повысили — вслед поднялись и зарплаты с пенсиями. Так было в феврале 2020 года и феврале 2021-го. В этом году базовый оклад вырос с 220 до 247 рублей (+12%), следственно, большинство пенсий выросло на столько же. На пенсию военные имеют право выходить после 20 лет службы, а вот средний размер пенсий — тайна за семью печатями (точнее, «информация ограниченного пользования»). Такие выплаты считаются по своей формуле, а средний размер по стране не публикуется в открытом доступе ежемесячно, как размер средних трудовых пенсий.





Сколько получили пенсионеры в феврале?

Мы попросили читателей рассказать о том, как изменились их пенсии за февраль. Судя по присланным данным, выплаты выросли в декабре, но у всех по-разному: от нескольких копеек до десятков рублей. Последнее плановое повышение было два месяца назад, и когда будет следующее — пока неизвестно.

— Мне 88 лет, 30 из которых я работала полеводом. В январе у меня была пенсия 400,92 рубля, в феврале — 403,89 рубля. Да, рост есть, но цены выросли куда больше, так что это повышение легко не заметить, — говорит Софья Игнатьевна.





Наталья из Борисова рассказывает, что жить стало проще после того, как муж стал получать пенсию и при этом остался работать. Вышла солидная прибавка в семейный бюджет.

— В декабре моя пенсия выросла на 24 рубля: была 462, стала 486 рублей. У мужа тоже поднялась с 526 до 557 рублей. После этого ничего не менялось. Нам обычно приходит одинаковая сумма, но пару раз в год она меняется, — рассказывает женщина. — Муж после выхода на пенсию остался работать, потому что вместе на тысячу рублей мы бы не смогли прожить. Много уходит на лекарства (недавно одна простуда обошлась больше чем в 300 рублей, пришлось отложить покупку ковра). На троих котов уходит 100 рублей в месяц, а еще «коммуналка» и продукты съедают большую часть… Сейчас с учетом его зарплаты в 630 рублей мы не шикуем, конечно, но на все необходимое средства есть.





Многие говорят, что пенсии хватит на месяц при одном условии — если вы абсолютно здоровы и не нужно покупать ничего в аптеке. В идеале — иметь свою дачу с грядками.

— Мой стаж — 37 лет, из них 22 года — старшим лаборантом на заводе. Я помню, что повысили в январе: получила 519 рублей вместо 490. Обрадовалась и купила коту упаковку корма. Мне на все хватает: квартира своя, есть еще дача и пенсия мужа. Главное в этой стране — не болеть, а то на лекарства легко уходит полпенсии. Вот тебе и бесплатная медицина, — философски замечает Ольга.





Военные рассказали, что пенсия у них поднялась в феврале и вполне ощутимо. Так, в редакцию прислали фото окладов и коэффициентов работников МЧС и рассказали, что, судя по их зарплатам и пенсиям, данные верны.

— В январе пенсия начальника районного отдела по чрезвычайным ситуациям с выслугой 29 лет была 1316 рублей, в феврале — 1478 рублей, — рассказал один из работников МЧС. — У начальника областного управления МЧС с выслугой в 29 лет пенсия была 1409 рублей, стала 1580 рублей. А вообще пенсии военным считаются проще, чем обычным гражданам. Исходя из представленных коэффициентов, должности и звания, можно посчитать размер любой пенсии у любого военного (кроме центрального аппарата). Исключения бывают редко (например, при наличии орденов).

— У меня выслуга 23 года, полковник, служил в Афганистане. В феврале мне пришло 812 рублей пенсии, в марте — на 72 рубля больше, — рассказал Виталий.





Впрочем, не все пенсии военных заставляют завистливо поджимать губы, даже несмотря на существенные прибавки. Например, у 59-летнего старшего прапорщика в запасе прибавка составила 50 рублей — с 370 до 420 рублей. У двух майоров милиции — плюс 80 рублей, выплата выросла до 630 рублей.

— Я служил старшим прапорщиком, выслуга — 26 лет, моя жена работает в Военной академии посудомойкой. В январе моя пенсия была 508,94 рубля, такой же она была весь предыдущий год. С февраля добавили 62,46 рубля. Их прислали отдельной суммой, — также делится данными Сергей Евгеньевич. — На самое необходимое хватает: оплатить коммунальные услуги, починить и заправить машину. Отложить ничего не получается, в путешествие с супругой ездили последний раз три года назад. А учитывая, что мне уже 59 лет, приходится уже и на лекарства тратить, что сильно выбивает из колеи. Я сравниваю пенсию, которую получали ребята во время Советского Союза, когда продукты и услуги были дешевле: в эквиваленте меньше, но купить на нее можно было больше… На мой взгляд, то, что я сейчас получаю, — недостойная пенсия.





Впрочем, другим военным их пенсий с лихвой хватает на жизнь, даже немного остается.

— Я уходил на пенсию командиром батальона. Сейчас получаю чуть меньше 800 рублей, в феврале она выросла на 90 рублей, — рассказывает Алексей Иванович. — Это больше, чем пенсия у жены-медика, но, положа руку на сердце, не уверен, что моя работа была сложнее и опаснее, чем у нее. Нам хватает и на себя, и на детей, и даже на поездки в Египет раз в год. А вот как люди живут на 400 рублей — ума не приложу.