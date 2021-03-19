Официально садик открыли, а на деле — почти три месяца тишина. «Мистическая» история

Источник материала: Onliner

СМИ порой любят опережать события. Чего только стоит история с арендными коттеджами для медиков: о появлении уникального городка в Зацени телевидение рассказало в сентябре прошлого года, а по факту дома не заселены до сих пор. И согласно ответу Миноблисполкома статус арендного жилья объекты официально получили только в начале февраля 2021-го, метры же будут предоставлены медработникам «в ближайшее время». А разговоров-то было... Похожая ситуация наблюдается сейчас в Мачулищах, правда, речь не о государственном жилье, а о детском садике.





31 декабря 2020 года родители трех- и шестилеток, живущие в Мачулищах, были воодушевлены больше обычного: помимо нового года, который традиционно несет новое счастье, в городском поселке произошло важное событие — открыли детский сад. Хотя ситуация на самом деле сложная и ее оценка зависит от значения слова «открыли». По мнению родителей, «открыли» — равно заработал, на взгляд прессы и местной власти — видимо, что-то другое.

«Мачулищи получили к новому году долгожданный детский сад. 31 декабря 2020 года состоялось официальное открытие. Новый садик, который расположился на улице Лесной, рассчитан на 230 мест. Уже скоро он примет 12 возрастных групп с 3 до 6 лет, где будут воспитываться самые юные жители Минского района», — оповестил общественность портал machulishi.of.by. А председатель Минского районного исполнительного комитета Владимир Юргевич уточнил, что учреждение еще предстоит дополнить необходимым оборудованием. «Я думаю, что через месяц он уже сможет принять первых воспитанников», — отметил чиновник.











Что ж, дело житейское, все понятно. Тем более что построен сад был в рекордные сроки — всего за восемь месяцев, хоть проект и типовой, но ударные темпы впечатляют. Да и оборудовать есть что — внутри спортивный и музыкальный залы, компьютерный класс, бассейн, а еще ресурсные центры по робототехнике, легоконструированию и исследовательско-опытной деятельности (что бы это ни значило).

Но вот прошел обещанный январь, за ним февраль, большая часть марта, а от садика — никаких новостей. Вокруг яркого здания, издалека привлекающего внимание, — непролазная грязь, в которой можно завязнуть.













—Это какой-то анекдот. По бумагам сад открыли, а по факту дети как ездили в Минск, так и ездят, — рассказывает Onliner одна из жительниц Мачулищей. — Чтобы вы понимали ситуацию: мы встали на очередь, когда ребенок у меня только родился, скоро ему будет шесть лет, и, может быть, тогда нам все-таки предложат местный детский сад.

Конечно, я, как и все, обрадовалась, когда садик достроили и открыли. Ждала, что вот-вот позовут, но этого не происходило. Тогда начала сама звонить в управление образования. Там сначала сказали, что детей «запустят» в феврале, когда этого не случилось, радостное событие перенесли на март. В начале марта я снова позвонила в управление — уже якобы все будет в апреле — мае, идет набор персонала. Очень хочется, чтобы садик начал наконец работать, а то ведь так и до осени затянуть могут. Ну и чтобы прилегающую территорию привели в порядок, потому что это какой-то кошмар.













Onliner также попытался выяснить, когда же детский сад на улице Лесной, возведенный среди новостроек, в которых живут молодые семьи, наконец начнет работать. Но местная власть ничем не обнадежила: «Вам сроки никто не скажет, как будет готово, начнем приглашать».