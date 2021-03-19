Министерство «правды» Беларуси нашло подельников в неЛегкой битве с фейками

Источник материала: АФН

Мининформ Беларуси инициировал поправки в закон СМИ, позволяющие «министерству правды» призвать на помощь Генпрокуратуру и межведомственную комиссию по информационной безопасности при Совете безопасности Беларуси для борьбы с фейками.

Как сообщил сегодня министр Игорь Луцкий, упомянутым ведомствам будут предоставлены полномочия по блокировке фейковой информации.

"Очень часто под видом достоверной информации распространяется недостоверная. Нерадивые журналисты и средства массовой информации преподносят это как обычное заблуждение. На самом деле это целенаправленная информационная война против государства. И те механизмы, которые действовали на данный момент, были, на наш взгляд, недостаточными. Процедуры были затянутыми. Поэтому сейчас данные изменения позволят нам оперативно бороться с фейковой и запрещенной информацией, не затягивать разные судебные заседания на длительные периоды", - сказал Игорь Луцкий, которого цитирует БелТА.