|
Александр Хацкевич покинул пост главного тренера "Ротора"
Источник материала: Партизан
Александр Хацкевич покинул пост главного тренера "Ротора". Руководство волгоградского клуба приняло решение освободить белорусского специалиста от занимаемой должности.
"Решение принято без эмоций, взвешенно. Чтобы набрать необходимое количество очков в оставшихся матчах и решить поставленную задачу на сезон, руководством клуба принято решение освободить Александра Хацкевича от занимаемой должности. Впереди две недели подготовки к матчу с "Локомотивом" и они пройдут под руководством нового наставника. Тренерские перестановки помогают встряхнуть команду, взбодрить.
Мы благодарим Александра Николаевича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере", — как передает пресс-служба "Ротора", сказал генеральный директор клуба Андрей Рекечинский.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Хацкевич покинул пост главного тренера "Ротора". Руководство волгоградского клуба приняло решение освободить белорусского специалиста от занимаемой...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)