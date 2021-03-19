







"Решение принято без эмоций, взвешенно. Чтобы набрать необходимое количество очков в оставшихся матчах и решить поставленную задачу на сезон, руководством клуба принято решение освободить Александра Хацкевича от занимаемой должности. Впереди две недели подготовки к матчу с "Локомотивом" и они пройдут под руководством нового наставника. Тренерские перестановки помогают встряхнуть команду, взбодрить.





Мы благодарим Александра Николаевича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере", — как передает пресс-служба "Ротора", сказал генеральный директор клуба Андрей Рекечинский.











