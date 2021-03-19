







TUT.BY Катерина Борисевич и врач БСМП Артем Сорокин были признаны виновными в разглашении врачебной тайны. Суд назначил Борисевич полгода лишения свободы, Сорокину — два года, но с отсрочкой на год, он вышел на свободу. 2 марта журналисти врач БСМПбыли признаны виновными в разглашении врачебной тайны. Суд назначил Борисевич полгода лишения свободы, Сорокину — два года, но с отсрочкой на год, он вышел на свободу.





Прокуратура сочла приговор журналисту «слишком мягким» и направила в суд протест, защита считает, что вина Катерины не доказана и настаивает на оправдании.





Катерину Борисевич и Артема Сорокина судили за разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 178 УК) — по версии Генпрокуратуры это «повышенная напряженность в обществе, создание атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждении граждан к агрессии и противоправным действиям».





Речь идет о статье Борисевич о смерти Романа Бондаренко — «Врач БСМП: «У Романа Бондаренко было ноль промилле алкоголя, вообще ничего не нашли», врач Сорокин дал комментарий о состоянии пациента.





Санкция статьи предусматривает только одно наказание: лишение свободы со штрафом. Срок — от 6 месяцев до 3 лет. Как видно из приговора суда Московского района, Борисевич дали минимальное наказание, при этом Сорокин получил отсрочку на год, то есть вышел на свободу сразу после оглашения приговора.





И если на протяжении года он не будет нарушать закон, отбывать наказание не придется.





Катерина Борисевич, пока приговор не вступил в силу, находится в следственном изоляторе № 1 на улице Володарского в Минске.





гособвинитель запрашивал наказание журналисту выше того, что назначено в приговоре. Прокуратура города Минска подала протест на приговор в отношении Борисевич «ввиду мягкости назначенного наказания». Слушание дела проходило в закрытом режиме. Но заявление прокуратуры позволяет сделать вывод о том, что





Что касается наказания доктору, то этот момент не оспаривается, это дает основания предположить, что в этой части требования обвинения были удовлетворены. Сам Сорокин заявил, что обжаловать приговор не будет, он уже вернулся на работу в больницу.





Апелляцию по делу «ноль промилле» будут рассматривать в Минском городском суде также за закрытыми дверями, поскольку суд первой инстанции сделал процесс закрытым.



