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ЕАБР пессимистично смотрит на ближайшее будущее белорусской экономики

19.03.2021 15:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Евразийский банк развития прогнозирует сохранение в Беларуси низкой экономической активности и ухудшение экономических настроений. Об этом говорится в макроэкономических итогах недели, которые подготовили аналитики ЕАБР.

ЕАБР пессимистично смотрит на ближайшее будущее белорусской экономики
Фото носит иллюстративный характер

По расчетам экспертов банка, рост ВВП Беларуси замедлился до 0,2—0,3% год к году в феврале с 1,3% в январе. За два месяца этого года показатель увеличился на 0,8% год к году.

«Рост экономики поддержали эффекты низкой базы в нефтепереработке и выпуске калийных удобрений, а также увеличение тепло- и электрогенерации в условиях холодной зимы», — отмечают аналитики.

По их оценкам, рост валовой добавленной стоимости сектора информации и связи сохраняется в Беларуси на пониженном относительно последних лет уровне — 2,9% год к году в январе — феврале.

Инвестиционная активность остается слабой, а потребительский спрос сокращается, констатируют аналитики.

«ЕАБР ожидает сохранения низкой экономической активности в течение 2021 года в условиях повышенной неопределенности и ухудшения экономических настроений», — говорится в обзоре.

Как сообщалось, по данным Белстата, валовой внутренний продукт Беларуси в январе—феврале 2021 года составил 23,3 млрд рублей, что на 0,8% больше, чем за такой же прошлогодний период.

Согласно утвержденному официальному прогнозу, экономический рост в 2021 году должен составить 1,8%, но экономисты полагают, что выполнить этот прогноз можно только в случае благоприятной конъюнктуры.

Прогноз властей на 2020 год предполагал рост ВВП на 2,8%, однако летом, учитывая негативное влияние пандемии на экономику, правительство поставило новую цель — не допустить снижения ВВП по сравнению с прошлым годом. В итоге ВВП Беларуси в 2020 году снизился на 0,9% по сравнению с уровнем 2019 года.

 

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Евразийский банк развития прогнозирует сохранение в Беларуси низкой экономической активности и ухудшение экономических настроений. Об этом говорится в...
 
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