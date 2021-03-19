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Необычный конкурс красоты и творчества прошел в Витебске – видео

19.03.2021 15:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

"Грация International" проходит в Витебске второй раз подряд, и по уверениям организаторов, за прошедший год конкурс "значительно вырос". В 2020 участие в "Грации" принимали студентки лишь витебских университетов, в этом же году заявки на участие подало 18 девушек из различных ВУЗов страны.

"Главная задача нашего конкурса - интегрировать культуры друг в друга, показать, что в нашей стране живут, учатся, работают и дружат представители разных национальностей и этнических сообществ", - сообщил Генеральный директор Центра культуры "Витебск", директор Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Глеб Лапицкий.

Участницы прошли несколько отборочных туров, в итоге до финала дошло девять студенток.

Финал конкурса состоялся на сцене КЗ "Витебск". Девушкам предстояло пройти четыре испытания: два дефиле - в национальных костюмах и льняных платьях - показать танец, отражающий национальные особенности, а также продемонстрировать мастерство в ораторском искусстве на родном языке.

Призы от спонсоров мероприятия получили все девушки.

Звание II вице-мисс досталось студентке из Китая Го Мэнъяо. I вице-мисс стала студентка из Витебска Виктория Воробьева. Корону конкурса "Грация International" завоевала приехавшая на учебу из Индии студентка Витебского государственного медицинского университета Суямбу Кесеван Хема.

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Теги: Витебск
 
 
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Девять студенток из разных стран мира, которые приехали на учебу в белорусские ВУЗы, приняли участие в финале II открытого конкурса национальных культур и красоты...
 
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