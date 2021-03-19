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В Мексике нашли «крылатую» акулу, которая жила 93 млн лет назад

19.03.2021 15:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Палеонтологи нашли на северо-востоке Мексики окаменелый скелет необычной акулы, жившей в позднем меловом периоде. Благодаря очень длинным плавникам она больше похожа на ската, а питалась, скорее всего, планктоном. Описание находки опубликовал научный журнал Science, сообщает ТАСС.


Возраст пород известнякового карьера Вальесильо, где нашли окаменелость, говорит, что акула жила около 93 млн лет назад, в позднем меловом периоде. Находку назвали Aquilolamna milarcae. Сравнение ее анатомии с 26 современными видами акул показало, что, скорее всего, Aquilolamna milarcae относится к отряду ламнообразных — тому же, например, что и белая акула (Carcharodon carcharias).

По внешнему виду акула больше всего напоминала ската, несмотря на то, что эти животные появились почти на 30 млн лет позже. Размах плавников Aquilolamna milarcae достигал 1,9 метра, а в длину она была около 1,6. Форма тела и ротового аппарата находки говорит, что, скорее всего, она питалась планктоном.

Этим, как считают палеонтологи, и объясняется форма ее тела: такой акуле не нужно быстро гнаться за добычей, поэтому она медленно «парила» в океанах мелового периода подобно современным скатам. Однако в отличие от них Aquilolamna milarcae использовала свои плавники не для собственно плавания, а как стабилизатор, чтобы не перевернуться.

Ученые полагают, что этот вид исчез во время так называемого мел-палеогенового вымирания — одного из пяти массовых вымираний, которое произошло около 66 млн лет назад. В ходе этого события вымерла большая часть животных как на суше, так и в море.

 
 
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Она была похожа на ската и, скорее всего, была родственницей современной белой акулы.
 
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