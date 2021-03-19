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«Реал» сыграет в Лиге чемпионов с «Ливерпулем», «Бавария» - с «Пари Сен-Жермен»

19.03.2021 15:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка ¼ и ½ финала Лиги чемпионов.

Мадридский «Реал» сыграет с «Ливерпулем», мюнхенская «Бавария» встретится с «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Сити» попробует пройти дортмундскую «Боруссию», а «Порту» ждет противостояние с лондонским «Челси».

В полуфинале встретятся победители следующих пар:

«Бавария» / «ПСЖ» — «Манчестер Сити» / «Боруссия» Дортмунд

«Реал» / «Ливерпуль» — «Порту» / «Челси»


Фото: Reuters

Первые матчи ¼ финала пройдут 6/7 апреля, ответные — 13/14 апреля.

Первые полуфиналы запланированы на 27/28 апреля, ответные — на 4/5 мая.

Финал состоится 29 мая в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка.

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В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка ¼ и ½ финала Лиги чемпионов.
 
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