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«Реал» сыграет в Лиге чемпионов с «Ливерпулем», «Бавария» - с «Пари Сен-Жермен»
Источник материала: Tut.by
В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка ¼ и ½ финала Лиги чемпионов.
Мадридский «Реал» сыграет с «Ливерпулем», мюнхенская «Бавария» встретится с «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Сити» попробует пройти дортмундскую «Боруссию», а «Порту» ждет противостояние с лондонским «Челси».
В полуфинале встретятся победители следующих пар:
«Бавария» / «ПСЖ» — «Манчестер Сити» / «Боруссия» Дортмунд
«Реал» / «Ливерпуль» — «Порту» / «Челси»
Первые матчи ¼ финала пройдут 6/7 апреля, ответные — 13/14 апреля.
Первые полуфиналы запланированы на 27/28 апреля, ответные — на 4/5 мая.
Финал состоится 29 мая в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка.
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В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка ¼ и ½ финала Лиги чемпионов.
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