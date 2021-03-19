Источник материала: Onliner

Как сообщили в ГАИ Минской области, вечером 16 марта в агрогородке Косино под Логойском инспекторы остановили автомобиль ВАЗ. За рулем находилась 37-летняя местная жительница, которая имела внешние признаки алкогольного опьянения. При этом женщина перевозила двоих детей: 7-летний ребенок ехал без специального удерживающего устройства, а 13-летний не был пристегнут ремнем безопасности.

Водителя доставили на медосвидетельствование. В парах выдыхаемого воздуха обнаружили более 2 промилле алкоголя.

— В отношении женщины составили два протокола: за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и нарушение правил перевозки пассажиров, — рассказали в Госавтоинспекции.

В ГАИ напомнили, что с 1 марта в стране действует обновленный Кодекс об административных правонарушениях. За управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения при наличии абсолютного этилового спирта в крови или выдыхаемом воздухе в концентрации свыше 0,8 промилле, предусмотрен штраф в размере двухсот базовых величин с лишением права управления транспортным средством сроком на пять лет.

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