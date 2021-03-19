Sony показала контроллеры для нового VR-шлема

Источник материала: Onliner

Sony рассекретила игровой контроллер для нового поколения шлема виртуальной реальности. Устройства получились внешне похожими на контроллеры для Oculus Rift. Сам шлем нового поколения компания еще не показала, хотя его разработка уже подтверждена.

Компания подчеркивает, что особое внимание уделила эргономике: благодаря ей новый контроллер лежит в руке сбалансированно и комфортно, Sony проверяла удобство на людях с разными размерами ладоней и учитывала большой опыт разработки геймпадов для PlayStation.





В контроллере появились функции из DualSense для PlayStation 5: например, адаптивные курки с изменяемой силой сопротивления в зависимости от контекста игры, а также специфическая виброотдача с высокой детализацией. Кроме этого, контроллер распознает, в каких точках находятся пальцы пользователя для передачи более естественных жестов.

Шлем виртуальной реальности нового поколения будет работать с PlayStation 5. Выйдет он не раньше следующего года.