Источник материала: Хартия'97

Ученые нашли исчезнувшие океаны Марса 19.03.2021, 15:12

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Разгадана одна из главных тайн Красной планеты.

Куда и почему исчезла на Марсе вода – до сих пор остается загадкой. До последнего времени самым распространенным предположением была потеря воды в космос, поскольку Марс потерял магнитное поле в начале своей истории.

Новое исследование, проведенное специалистами Калифорнийского технологического института и Лаборатории реактивного движения NASA, привело к выводу о том, что от 30 до 99% воды осталось на Марсе в связанном состоянии. Она находится в коре планеты в виде т.н. гидратированных минералов, в кристаллическую структуру которых включены молекулы H2O, пишет «Вокруг света. Украина» .

Статья под названием «Долгосрочное высыхание Марса, вызванное секвестрацией объемов воды в планетарной коре» была опубликована в журнале Science 16 марта 2021 года и представлена в этот же день на конференции по лунным и планетарным наукам (LPSC).

По оценкам исследователей, около четырех миллиардов лет назад на Марсе было достаточно воды, чтобы покрыть всю планету океаном глубиной от 100 до 1500 метров; этот объем воды примерно равен половине Атлантического океана Земли. Но миллиард лет спустя планета была такой же сухой, как и сегодня. Ранее в этом винили низкую гравитацию Марса, из-за чего вода испарялась в космос. Некоторая часть воды действительно покинула Марс таким путем, но этот факт в отдельности не может объяснить сегодняшнего состояния Красной планеты.

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