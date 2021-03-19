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Ученые нашли исчезнувшие океаны Марса

19.03.2021 15:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые нашли исчезнувшие океаны Марса

  • 19.03.2021, 15:12
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Ученые нашли исчезнувшие океаны Марса

Разгадана одна из главных тайн Красной планеты.

Куда и почему исчезла на Марсе вода – до сих пор остается загадкой. До последнего времени самым распространенным предположением была потеря воды в космос, поскольку Марс потерял магнитное поле в начале своей истории.

Новое исследование, проведенное специалистами Калифорнийского технологического института и Лаборатории реактивного движения NASA, привело к выводу о том, что от 30 до 99% воды осталось на Марсе в связанном состоянии. Она находится в коре планеты в виде т.н. гидратированных минералов, в кристаллическую структуру которых включены молекулы H2O, пишет «Вокруг света. Украина».

Статья под названием «Долгосрочное высыхание Марса, вызванное секвестрацией объемов воды в планетарной коре» была опубликована в журнале Science 16 марта 2021 года и представлена в этот же день на конференции по лунным и планетарным наукам (LPSC).

По оценкам исследователей, около четырех миллиардов лет назад на Марсе было достаточно воды, чтобы покрыть всю планету океаном глубиной от 100 до 1500 метров; этот объем воды примерно равен половине Атлантического океана Земли. Но миллиард лет спустя планета была такой же сухой, как и сегодня. Ранее в этом винили низкую гравитацию Марса, из-за чего вода испарялась в космос. Некоторая часть воды действительно покинула Марс таким путем, но этот факт в отдельности не может объяснить сегодняшнего состояния Красной планеты.

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Разгадана одна из главных тайн Красной планеты.
 
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