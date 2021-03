Источник материала: Хартия'97

Карикатура: Сергей Елкин

Россияне смеются над ответом Путина президенту США.

Владимир Путин предложил президенту США Джо Байдену провести в ближайшее время разговор в прямом эфире. Помимо этого, прозвучал и ответ на слова Байдена в интервью: "...Вспоминаю в детстве, когда во дворе спорили друг с другом, мы говорили так: "Кто как обзывается, тот так и называется!" И это неслучайно, это не просто детская поговорочка, не просто шутка. Смысл в этом психологический очень глубокий..."

Сайт kasparov.ru собрал реакцию российских соцсетей.

Телеграм-канал "Кремлевский мамковед»:

"Уровень политической дискуссии Президента на международной арене опустился до детских дразнилок: ответ Путина на выпад Байдена означает, что эпоха путинской политики эскалации осталась в прошлом.

Посткрымская геополитика Кремля состояла в том, что Путин все время поражал Запад своей готовностью обострять отношения в большей степени, чем Запад в моменте был к этому готов, а потому был вынужден пассивно "реагировать". Теперь — и именно это демонстрирует ответ Байдена — Вашингтон психологически готов к "опережающим ответам" (в отличие от Европы)".

Егор Седов:

"Мудрость советских детсадовцев (точнее, советских воспиталок детсадов, чьей задачей было слегка, хотя бы на первый взгляд, сгладить конфликты среди "подведомственного населения") — это, конечно, сильно.

Я даже полагаю, что в РФ появятся диссертации по философии и политологии на данную тему. Успеют "остепениться" или нет — вопрос, но почти не сомневаюсь, что кто-то уже что-то такое пишет.

Но еще и обсуждать это высказывание... Нет! Слишком большая тема, не возьмусь. ))".

Он же:

"Тут услышал интересную теорию: а что, если некоторые люди просто развиваются в обратную сторону?

Ну, вот, предположим, был человек как человек, а потом, пройдя полувековой юбилей, начал шутить так, как может шутить подросток. Ну, там, про "если бы бабушка была дедушкой..." Для пубертатного периода - норм, для взрослого дяди, да еще в публичном выступлении - как-то не очень.

Потом - нечто предподростковое. То, чему можно научиться лет в 10 в компании в подворотне - про драки, про "бить первым".

Но обратное развитие идет дальше. И вот уже подростковых шуточек на гендерные темы нет, а есть детсадовские дразнилки.

Что дальше? Агуканье?"

Эль Мюрид:

"Владимир Владимирович, почему вы пошли в 2012 году вместо Медведева?

— Курица встала — место пропало. И вообще: не суй свой нос в чужой вопрос, а то вопрос откусит нос".

Он же:

"Путин ответил Байдену. "Кто как обзывается — тот так и называется", — сказал он. Также президент РФ пожелал здоровья президенту США.

Ну, скажем, так себе ответ. Сейчас наверняка лихорадочно строчатся темники, как интерпретировать сказанное. Создается новый легендарный хитрый план, согласно которому "мы ответим, но позже и очень страшно". И незаметно для всех. Включая и самого Байдена".

Алина Витухновская:

"Кто как обзывается, тот так и называется", — ответил Путин Байдену. О чем свидетельствует данное высказывание? О том, что кремлевский голем, сделанный в лаборатории отечественного бессознательного ЧК-ГБ, деградирует, впадает в детство, причем в советское.

Как и всякий бессубъектник, шизоидный неваляшка, заложник инстинктов и импринтов, он не может породить ни одной своей мысли, но находясь в сломанном состоянии, он начинает проговаривать детские дразнилки, как единственные знакомые ему истины.

О Путине, как об абсолютно сделанном конструкте, правильно говорить, что он именно сломан. Не болен, как говорят о человеке, а сломан".

Егор Алексеев:

"16 часов раздумий для Кремля прошли даром.

Всё, что смогли из себя выдавить.

Это не дно. Оно случится, когда Путин станет отвечать как Леонтьев журналистам. Судя по всему, это не за горами".

Телеграм-канал "СерпомПо":

"В ответ на слова Байдена, что "Путин — убийца", президент России пожелал американскому президенту здоровья.

Как настоящий мафиози. Хорошо, не предложил в своём фирменном стиле "прислать ему доктора".

Путин особо отметил, что говорит это "без иронии и без шуток". Видимо, чтобы сказанное не было воспринято, как угроза президенту США. Но репутация говорит за самого Путина, так что в Вашингтоне вряд ли поверили в его искренность.

Для глубинного же народа России, да и не только, это вряд ли выглядело как достойная ответка зарвавшимся Штатам. Единственный аргумент, который смог выдать Путин, из подворотни босоногого питерского детства: "Кто как обзывается, тот так и называется".

Сильно! Убедительно! И у кого после этого "триумф политического маразма и возрастной деменции" (© генсек едроссов Турчак о Байдене).

Теперь ждать от старика Байдена ответной детской шутки или считалочки из его дэлаверской юности, чтобы понять, кто победил?

Или все же зачесть победу Путину, который ввернул аргумент и из своей чекисткой молодости, попеняв Байдену на "геноцид" коренного индейского населения, на то, что "до сих пор афроамериканцы в США сталкиваются с несправедливостью, истреблением".

Байден, конечно, может напомнить Путину о Политковской и Немцове, о Донбассе и сбитом "Боинге". О Скрипалях и Навальном, наконец.

Но в Кремле уже строчат новые ответы. И кроме индейцев вспомнили про Хиросиму и убиенных японцев.

Так что, еще посмотрим, мmm hmm... кто тут убийца".

Вера Афанасьева:

"Кто обзывается, тот сам так и называется!

— Возраст, должность?

— Вовочка, 69-й годик, президент России"

Пока дети, жены, бл***и и недвижимость путинских патриотов находятся в США, резких ответов не будет.

Заявление Байдена неделю будут заглатывать на всех путинских каналах, выступят все дежурные скоморохи, снова покажут мультики с ракетами и танками — это дёшево и весело. И это все — в отношении Америки.

А вот россиянам надо приготовиться — будут рушить интернет и ужесточат репрессии".

Дмитрий Милин:

"Что и кому сказал Байден своим "Угу" на вопрос "Считаете ли вы Путина убийцей?".

Байден обратился к окружению Путина, дав понять, что Путин больше не является "крышей", больше не "рукопожат" во внешней политике и является изгоем. А окружение Путина — это реальные "отморозки", которые все поняли. Именно поэтому Путин начал "истерить" про дебаты с Байденом, поскольку он жив до тех пор, пока обеспечивает "крышу" своим "отморозкам" и их деньгам. Нет "крыши" — Путин никому не нужен.

Кстати, Псаки уже ответила на предложение Путина о дебатах:

"Президент уже беседовал с президентом Путиным, хотя есть еще много мировых лидеров, с которыми он пока не общался. И мы общались с российскими лидерами, членами правительства на всех уровнях, но мне нечего сказать о будущих встречах. Президент будет в Джорджии завтра и очень занят".

Роман Попков:

"Очень интересно. Вот Путин отвечает Байдену так:

"В истории каждого народа много драматических и кровавых событий, но когда мы оцениваем других людей и другие народы, мы всегда как будто смотримся в зеркало, перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем являемся по сути. В детстве, когда мы во дворе спорили друг с другом, мы говорили: кто как обзывается — тот так называется!"

То есть когда Путин называл украинское правительство "хунтой", когда его пропаганда называла украинских силовиков "фашистами" — как бы имел место взгляд в зеркало и перекладывание на других своих проблем?"

Телеграм-канал "Невластный телевизор":

"Вроде бы у Кремля в арсенале имеются горы пиарщиков и пропагандистов на миллионных зарплатах, но ответ всё равно один: кто так обзывается, тот сам так называется.

А вообще противостояние явно обостряется. Посла отозвали для консультаций, начались разговоры о нашем культурно-нравственном коде, благодаря которому мы можем за себя постоять, снова поются песни о том, что в Америке негров линчуют. Короче, всё в лучших традициях.

Дипломатия, конечно, явно сейчас не в лучшем состоянии. Причем и наша, и американская. Не хватает только Хрущева с ботинком и "кузькиной матерью".

Сергей Гурьев:

"Стоило Байдену признать Путина убийцей, и Путин тут же сам предложил Байдену открытую дискуссию. Дебаты по сути. Впервые за 20 лет.

Цель Путина понятна — убедить всех вокруг в том, что сегодня вернулись те времена, когда был паритет двух главных сил идеологического противостояния в мире, как было когда-то до распада СССР, и теперь нести ответственность за это равновесие сил и иметь право рулить мировым буфетом, гуляя и по очереди жуя одну жвачку в общих интересах, вновь принципиально должны только две геополитические цивилизации Америка и Россия".

Егор Ершов:

"Ну чего, теперь мы знаем, при каких условиях Путин согласен на публичные дебаты.

Проблема в том, что это было бы так смешно, если б не было так грустно. Некогда величайшая демократия на земле докатилась до проблем позднего Совка с формой собственных руководителей и теперь будет унижена диктатором, который сам изрядно подрастерял форму, в любом случае".

Николай Беликов:

"Главное путину хорошо подготовиться".





Андрей Пахтин:

"О, есть еще такой американский детский стишок, по применению аналогичный с "кто как обзывается, тот сам так называется": I’m rubber, you’re glue; whatever you say bounces off of me and sticks to you ("я резина, а ты клей; что бы ты ни сказал, отскочит от меня и приклеится к тебе")".

Майкл Наки:

"Если кто-то думает, что Владимир Путин уже как-то не очень дружит с реальностью и выставляет себя просто на посмешище, то спешу вас расстроить. Не в том, что вы не правы, а в том, что он уже делал это аж 11 лет назад. То есть он такой ДАВНО".

Леонид Лялин:

"Устроена россия просто

на двадцать первый год подряд

внизу концлагерь а повыше

дед-сад".

