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Из-за нехватки рабочих на филиале «Гродно Азота» срывается план производства

19.03.2021 15:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Из-за нехватки рабочих на филиале «Гродно Азота» срывается план производства

  • 19.03.2021, 14:57
  • 1,054
Из-за нехватки рабочих на филиале «Гродно Азота» срывается план производства
Фото: REUTERS

Национальная стачка показала свою эффективность.

Из-за нехватки рабочих на гродненском «Химволокно» срывается план производства, сообщает s13.ru.

Филиал «Гродно Азота» столкнулся с проблемой недостатка рабочего персонала.

Сейчас заводу нужны аппаратчики, водители погрузчиков, лифтеры, машинисты различных машин, операторы агрегатов, перемотчики нити, транспортировщики и чистильщики.

«Интересно, а почему оно так?», — задает риторический вопрос телеграм-канал «Баста!».

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Теги: Гродно
 
 
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