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Из-за нехватки рабочих на филиале «Гродно Азота» срывается план производства
Источник материала: Хартия'97
Из-за нехватки рабочих на филиале «Гродно Азота» срывается план производства
Национальная стачка показала свою эффективность.
Из-за нехватки рабочих на гродненском «Химволокно» срывается план производства, сообщает
Филиал «Гродно Азота» столкнулся с проблемой недостатка рабочего персонала.
Сейчас заводу нужны аппаратчики, водители погрузчиков, лифтеры, машинисты различных машин, операторы агрегатов, перемотчики нити, транспортировщики и чистильщики.
«Интересно, а почему оно так?», — задает риторический вопрос телеграм-канал
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Национальная стачка показала свою эффективность.
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