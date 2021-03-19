Источник материала: Хартия'97

Украинский адмирал: Был шанс «выкурить» россиян из Крыма 19.03.2021, 14:47

1,420

Игорь Воронченко

фото: RFL/RL

Ситуацию мог в корне изменить один решительный ход.

Был шанс «выкурить россиян из Крыма», уверен Игорь Воронченко, заместитель командующего флотом по береговой обороне в 2014 году. Он до сих пор твердо убежден, что надо было штурмовать парламент Крыма, когда его захватили неизвестные вооруженные люди. И действовать можно было так же решительно, как в Москве в 1993 году, когда расстреляли Белый дом.

К седьмой годовщине оккупации Крыма журналисты проекта «Радіо Свобода Крым.Реалии» пообщались с Игорем Воронченко. Читайте первую часть разговора с адмиралом ВМС ВСУ.

Проверка «Тузлой»

– По вашему мнению, когда Россия начала готовиться к аннексии?

- На мой взгляд, задолго до 2014 года. Тренировались они еще в 2003 году, когда были события вокруг острова Тузла. Я тогда был командиром полка отдельного 32-го армейского корпуса, который дислоцировался в Керчи. И Тузла была от нас в 4 километрах. Благодаря решимости тогда были приняты все меры и этот конфликт был нивелирован.



Карта. Конфликт вокруг острова Тузла. 2003 год

– Вы думаете, еще тогда на Тузле Россия проверяла, как будет реагировать Украина? Насколько решительно?

– Уверен, это был шаг, чтобы посмотреть, раскачивали такую же ситуацию. С той стороны дамбы кричали «казаки», что «мы братья на века». С их стороны готовилась 7-я воздушно-десантная дивизия и проводили командные учения, и тактические. С нашей стороны – морская пехота, авиация, и армейская, и авиация Воздушных сил.

Также тогда в состав полка входил реактивный дивизион на «Граде». И мы демонстративно поставили дивизион на позиции.



Керченский пролив. Корабли во время российско-украинского конфликта вокруг острова Тузла. 2003 год

– Тогда продемонстрировали силу?

- Корабли с морской пехотой были загружены и сидели в готовности. Были подготовлены соответствующие ротно-тактические группы для усиления. Перебросили подразделения специального назначения Государственной пограничной службы. Тогда реагировали быстро. Если взять 2003-й и 2014-й – это две разные ситуации.

– В чем разница 2003 и 2014-го?

– Не было президента-беглеца! Который знал разведывательную информацию и должен был дать указания силовым структурам усилить это направление, он этого не сделал. Армию постоянно сокращали. В 2010 году было решение СНБО по наращиванию силового компонента в Крыму. Но его не выполнили. Почему? Потому что в 2010 году сменился вектор развития нашего государства.





«Мы были уже практически адаптированы под натовскую структуру»

– Что было ключевым и важным для Вооруженных сил, но после прихода Януковича было разрушено?

– Я хотел когда-то об этом рассказать. Из всех программ развития Вооруженных сил наиболее удачной я считаю программу развития 2006-2011 годов. Там было четкое направление движения к натовской модели. Были разделены функции генерирования и управления. Предлагался оптимальный состав Вооруженных сил – 110 тысяч. Когда эти планы разрабатывали, внешняя разведка не предполагала в среднесрочной перспективе внутреннего конфликта любой интенсивности.

В 2006 году было создано Объединенное оперативное командование. Это тот орган управления, который брал на себя функцию управления оперативно-тактическими группами. Я был начальником управления, заместителем начальника штаба. И скажу так, что каждые полгода мы проводили командно-штабные учения по процедурам планирования НАТО.

Мы уже были практически адаптированы под натовскую структуру. Знали, что такое центр тяжести, решающая точка, линия операции. Знали, что такое структура операции НАТО. В 2010 году с приходом и сменой политического вектора первый удар был нанесен по этому Объединенному оперативному командованию. Разрушили эту вертикаль.

– Это было во времена министра Михаила Ежеля?

– Да, Ежель это и сделал. (Михаил Ежель, министр обороны Украины с марта 2010-го до 8 февраля 2012-го – КР). Пожалуй, указание из Москвы получил. Как флот валил (в 2001-2003 годах Михаил Ежель был главнокомандующим ВМСУ), так и полез валить Министерство обороны. В 2012 году в Крыму все части ВМС были завязаны на командующего, на одного человека. И флот, и береговые войска, и авиационный компонент.

И вот к чему это привело в 2014 году, когда уничтожили руководство, россияне забрали его к себе. И Березовский дал команду сдать оружие (Денис Березовский, командовал ВМСУ 1 и 2 марта 2014 года – КР).





– Были ли какие-то звоночки, признаки в 2013 году, что в Крыму что-то готовится?

– По моим наблюдениям, непосредственную подготовку Россия начала примерно осенью 2013 года. Это 100%, подтверждением служит тот факт, что в ноябре 2013 года для российской авиационной базы в Гвардейском приходит вместо привычных 12 цистерн авиационного газа 45 цистерн. Зачем?

Это было топливо для тех Ил-ов, которые прилетели в феврале 2014 года.





В январе 2014 года у меня была информация от разведки, в Крыму готовились 4 российских бригады. Они начали интенсивную подготовку еще в 2012 году. Это – контрактники на новых образцах техники. Это вооружение мы увидели в 2014-м в Крыму: БТР-82, «Тайфуны», «Тигры».

Узнав об этом и оценив ситуацию, я провел штабную тренировку своего управления. Общий замысел был таков: удержать аэродром в Кировском, Ангарский перевал.

Танками планировали блокировать взлетно-посадочную полосу в Гвардейском. В районе Орловки выставить артиллерийскую батарею, чтобы блокировать вход кораблей в Севастополь.

И было принято решение о подготовке сводных подразделений. Батальон морской пехоты в Феодосии был готов. В батальоне в Керчи была готова ротно-тактическая группа. С бригады в Перевальном был готов 1-й горно-пехотный батальон. И была поднята реактивная артиллерийская батарея 406-й бригады.

К тому времени по списку у меня было до 2000 человек. После развертывания сроки готовности – от 18 до 30 суток.





– Как вы оцениваете боеготовность своих частей? В тот период говорили о разрухе в армии…

– Я вам 100% даю гарантию, что первый горно-пехотный батальон задачу выполнил бы. По технической готовности 1-й батальон был на высоком уровне, были танки. Сейчас некоторые военачальники говорят: лапки сложили и все. Лапки не сложили! Начальник Генштаба мне сказал: тяни время! Тяни время, чтобы прошли мероприятия мобилизации на материковой части.

– Уже в 2013 году разведка докладывала, какие-то выводы должны же были делаться по этим данным?

– Разведка все знала, признаки подготовки были стопроцентные. Знали перечень номеров частей – 31-я бригада, размещенная в Ульяновске, 96-ая парашютно-десантная дивизия, чем были перевооружены. Они были передислоцированы в Краснодарский край, якобы для обеспечения безопасности проведения зимней Олимпиады. Это было прикрытие. Они были заточены на Крым. Из Новороссийска их доставляли десантными кораблями.





«Надо было штурмовать парламент Крыма»

– Когда для вас лично началась оккупация? Когда вы поняли, что началось неизбежное?

– Наверное, 1 марта. У нас был шанс, но мы им не воспользовались. Это деблокирование административных зданий. Если бы мы показали тогда решительность, но у нас было очень мало времени.

Надо было в тот страшный и, как говорят, трагический день, 27 февраля, когда захватили парламент Крыма, дать команду на штурм. Два танка были у меня загружены боеприпасами. Как в 1993 году Ельцин расстрелял Белый дом, так и в Крыму можно было расстреливать.





Елисеев (Сергей Елисеев, в 2014-м первый заместитель командующего ВМСУ – КР) тогда мне сказал: «Что ты здесь устраиваешь войну?» На совещании в штабе антитеррористической операции в помещении главка милиции, я тоже говорил: давайте действовать, давайте...

Уже в 2014 году в Краматорске мы встретились с генералом Радченко (Валерий Радченко с ноября 2013 года был и.о. начальника ГУ МВДУ в Крыму – КР), он возглавлял милицию Крыма, и первые слова, которые он мне сказал: «Игорь, твоя была правда».

– 22 февраля Анатолий Могилев (председатель Совета министров Крыма с 2011 по февраль 2014 года – КР) собирает силовиков. И вы были на этом совещании. О чем там шла речь?

– Могилев говорит, что ситуацию нужно урегулировать: я завтра еду в Северодонецк, где будет съезд, президент Янукович поставит задачу. Могилев еще был уверен, что все это урегулируется.

С другой стороны стола сидел Константинов, который провел весь декабрь в Москве. И говорит: в Северодонецк не надо ехать, надо ехать в Москву. Просить, руку протягивать. Это я дословно помню.

– Ильин, Березовский, Елисеев, Шакуро, Стороженко, Саенко изменили присяге и перешли на другую сторону. Как вы сейчас оцениваете, это так человеческие качества проявились или это были кадровые ошибки?

– Повлияли, пожалуй, те условия, какие тогда были. Может, родня, которая была в Крыму, уже корни пустила. Стороженко (Сергей Стороженко был комбригом 36-й бригады береговой охраны ВСУ – КР) – он мой земляк, из Харьковской области. К тому времени родители его умерли. Одна сестра была в Харькове, вторая – в Евпатории. Я тогда ему сказал: Сергей, мы же с Украины, мы же не из Крыма.





Россияне влияли на все болевые точки. Когда меня начали блокировать, подъезжает комиссар от Аксенова и говорит: «Сдавайте оружие». Я говорю: «А ты кто такой? Что будет?». Он говорит: «Мы не ручаемся за безопасность вас и вашей жены. Она в госпитале работает? А мать одна живет в Харькове?». Я говорю: «Да». Вот такие рычаги они находили.

Под КПП приехала машина: динамики, гимн России и кричат: «Хохол, когда у тебя закончится тушенка?»

Говорили о Березовском, что россияне нейтрализовали его жену. Многие факторы способствовали измене!

И, кстати, когда выходил контингент, то было много выходцев из Крыма – Неижпапа, Доската, Рыженко.

Еще 23 февраля мы праздновали с украинскими военнослужащими 32-го армейского корпуса, которые уже на пенсии. А уже 10 марта они стояли напротив меня и совсем другие вещи говорили. «Переобувались» в воздухе. 16 марта в 2 часа ночи под КПП приехала машина: динамики, гимн России и кричат: «Хохол, когда у тебя закончится тушенка?».

– Украинские военные дружили с россиянами?

– Конечно...

– У вас есть друзья среди российских военнослужащих?

- Во-первых, проводились совместные тренировки, совместные учения. Апрель 1999, бригадные учения на десантном полигоне «Опук». Я – командир бригады Национальной гвардии, отвечаю за участок противодесантной обороны. Командир 810-го полка – полковник Росляков. Я просил у них мишенную обстановку, подъемники, мишени. Они просили у меня танковую директрису для БМП в Перевальном. Было сотрудничество. «Фарватер мира» в 2011 году отработали, совместные парады.

А в 2014 году Росляков возглавил «самооборону Севастополя» (Олег Росляков был начальником штаба незаконного вооруженного формирования «самооборона Севастополя» – КР).





– Вы «зеленых человечков» знали в лицо и по фамилиям?

– На суде по признанию преступных действий со стороны командующего Черноморского флота вице-адмирала Витко (Александра – КР) меня спрашивают: как вы можете идентифицировать «зеленых человечков», которые вас блокировали?





Я говорю, а мы что, не знали их в лицо? Первый батальон морской пехоты, полковник Дмитрий Делятицкий, сейчас заместитель командующего морской пехоты Украины. А его блокирует командир десантно-штурмового батальона 810-й бригады морской пехоты.





В лицо знали друг друга. С этим Путин промахнулся.





Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .